Burkina Faso: SNC 2026 - Le ministre Gilbert Ouédraogo félicite les acteurs et les lauréats

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwindé Gilbert Ouédraogo, a félicité, le mardi 5 mai 2026, les forces vives et la population de la région du Guiriko pour avoir relevé le défi de l'organisation de la Semaine nationale de la culture (SNC) tenue, du 25 avril au 2 mai, à Bobo-Dioulasso. C'était à l'occasion de la montée régionale des couleurs nationales laquelle s'inscrit dans le cadre de la IVe édition du Mois du patrimoine burkinabè.

L'ensemble du gouvernement du peuple est satisfait du déroulement de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) qui s'est tenue, du 25 avril au 2 mai 2026, à Bobo-Dioulasso. C'est la confidence faite par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwindé Gilbert Ouédraogo, lors de la cérémonie régionale de montée mensuelle des couleurs nationales pour le compte du mois de mai 2026. Elle a eu lieu au complexe industriel Burkina Cajou.

Le ministre Ouédraogo a alors, exprimé sa reconnaissance et celle du gouvernement à tous les acteurs pour leur réelle implication depuis les préparatifs jusqu'à la tenue de la SNC Bobo 2026 dont le niveau a-t-il dit, est supérieur à celui de 2024. « Je voudrais donc vous traduire ma grande reconnaissance et celle du gouvernement. Merci à la population de la région du Guiiko, particulièrement celle de Bobo-Dioulasso.

Vous avez réservé un bel accueil à tous nos invités. C'est ça être burkinabè », a signifié le ministre. Il a invité tout un chacun à cultiver ces valeurs dans toutes les activités que chaque département ministériel viendrait à organiser. Pour lui, il est nécessaire de célébrer nos victoires ensemble. « Pour pouvoir célébrer des victoires, il faut bien sûr travailler ensemble. La solidarité doit être le maître mot.

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En tout ce que nous faisons, nous devons cultiver l'unité, la solidarité parce qu'il n'y a pas de héros solitaire, il n'y a qu'un peuple engagé qui peut bien sûr relever tous les défis », a lancé le ministre chargé de la Communication.

22 prix pour la région du Guiriko

Pingdwindé Gilbert Ouédraogo a également félicité les lauréats de la région du Guiriko. « Vous avez fait fort », leur a -t-il dit, avant de les inviter à engranger davantage de prix à la prochaine SNC. Les artistes de la région ont raflé 22 prix pour un montant total de 15 millions francs CFA. Cette montée des couleurs s'inscrivant dans le cadre de la IVe édition du Mois du patrimoine burkinabè, le ministre a exhorté les populations de Bobo-Dioulasso à fréquenter les personnes ressources, les Trésors humains vivants, les cours royales, les musées et les sites touristiques.

Le gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté, a d'ailleurs, porté à la connaissance des populations le message que le Président du Faso, Ibrahim Traoré, a livré dans le cadre du Mois du patrimoine burkinabè lancé, le 17 Avril 2026, à Ouahigouya.

Le thème de cette IVe édition qui s'étend jusqu'au 18 mai prochain est « Patrimoine et diversité culturelle : engagement, rôles et responsabilité des acteurs ». Les deux nouveaux Trésors humains vivants de la région, à savoir Blaise Sanou et Yaya Sanou, les lauréats de la présente édition de la Semaine nationale de la culture, le Manifeste de la Révolution progressiste populaire et l'ouvrage « Le capitaine Ibrahim Traoré a dit... », ont été présentés à la montée des couleurs.

Le monde sportif bobolais a saisi cette occasion pour remettre sa contribution de plus 1,2 million F CFA au Fonds de soutien patriotique et des habits aux personnes vulnérables.