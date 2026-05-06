Burkina Faso: Campagne humide 2026-2027 - La distribution des intrants agropastoraux lancée

Dans le cadre de la campagne humide 2026-2027, le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques, le camarade commandant Ismaël Sombié, a procédé, le mardi 5 mai 2026, à Réo, dans la province du Sanguié, région de Nando au lancement officiel de la distribution des intrants agropastoraux.

Fidèle à son engagement de rendre disponibles les intrants agropastoraux en temps opportun, le ministère poursuit la mise en oeuvre de cette politique stratégique, impulsée depuis trois ans, au profit des acteurs du monde rural. Pour cette campagne, une innovation majeure est introduite : les agents du ministère sont désormais placés au coeur du dispositif de distribution. Ce choix vise à garantir plus de transparence, d'efficacité et de traçabilité dans l'acheminement des intrants vers les bénéficiaires.

A cette occasion, le ministre d'Etat a lancé un appel ferme à la probité, à l'intégrité et au sens élevé de responsabilité des agents distributeurs. Il les a exhortés à faire preuve d'exemplarité dans l'exercice de leur mission, afin de préserver la confiance des producteurs et d'assurer l'atteinte des objectifs de la campagne. Dans le même élan, il a mis en garde contre toute forme de dérive, notamment les détournements, les pratiques frauduleuses ou les circuits parallèles de distribution des intrants.

Il a été clair : de tels agissements constituent une atteinte grave aux intérêts des producteurs et ne sauraient être tolérés. Des sanctions rigoureuses seront appliquées à l'encontre de tout contrevenant.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre d'Etat a enfin rappelé que, dans l'esprit de la Révolution progressiste populaire, la gestion des ressources publiques doit être guidée par la rigueur, l'éthique et le sens du devoir au service du développement national. « Ces intrants sont destinés aux producteurs, ils doivent donc leur être remis. En tout état de cause, aucune tolérance ne sera accordée aux actes contraires à l'esprit de la Révolution», a-t-il averti.