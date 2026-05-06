Burkina Faso: Reconnaissance de l'élève et de l'étudiant envers l'enseignant - Une semaine pour honorer les éducateurs

Le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division, Célestin Simporé a présidé la cérémonie officielle de lancement de la semaine de reconnaissance de l'élève et de l'étudiant envers l'enseignant, mardi 5 mai 2026, à Ouagadougou.

Reconnaitre le mérite de son enseignant, c'est reconnaitre les sources et la qualité de ses capacités intellectuelles, morales, physiques et matérielles. Afin de célébrer l'enseignant comme il se doit, les ministères en charge des enseignements de base, secondaire et supérieur ont, en synergie d'actions, organisé pour la IIe édition, la semaine de reconnaissance de l'élève et de l'étudiant envers l'enseignant.

La cérémonie de lancement de ladite semaine a été présidée par le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simporé, représentant le Premier ministre, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, mardi 5 mai 2026, à Ouagadougou.

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C'est le lycée départemental Wendpouiré de Saaba qui a abrité le lancement de cette édition, en présence de plusieurs membres du gouvernement, d'une forte présence des enseignants, élèves et étudiants. « Mon enseignant, pilier de ma formation et de mes valeurs » a été le thème retenu. Le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simporé a noté que la semaine de reconnaissance de l'élève et de l'étudiant envers l'enseignant vient renforcer le lien pédagogique et humain entre l'enseignant et l'apprenant tout en contribuant à rehausser l'image de la profession enseignante.

Il a soutenu que le gouvernement burkinabè s'est engagé dans la valorisation du métier d'enseignant.

« Conscient que votre bien-être est la condition de notre réussite collective, le gouvernement est déterminé à mettre en oeuvre des réformes visant à améliorer vos conditions de vie et de travail », a-t-il déclaré. Le général de division a ajouté qu'au-delà des actions institutionnelles, il est indispensable que la société dans son ensemble reconnaisse la valeur stratégique de l'enseignant. Après avoir conseillé les élèves sur l'importance de l'enseignement dans la vie, il a salué le mérite des enseignants.

Valoriser le mérite de l'enseignant

« Recevez l'expression de la reconnaissance de la nation burkinabè, car vous êtes les gardiens de notre avenir », a-t-il dit. Avec la situation sécuritaire, a-t-il expliqué, le système éducatif est affecté mais les enseignants se sont révélés de véritables héros du quotidien. Il a renchéri que dans des conditions souvent difficiles au péril de leur vie, les enseignants ont continué à porter le flambeau du savoir. « A ces femmes et hommes d'exception, la nation toute entière exprime sa reconnaissance et sa gratitude », a-t-il affirmé.

Le ministre de l'Enseignement secondaire, de la Formation technique et professionnelle, Moumini Zoungrana a confié être de ceux qui pensent que l'école a créé une matrice qui va forger l'homme du futur. Alors que les premiers acteurs de cette matrice sont bien les enseignants. « Par conséquent, il y a lieu de dire merci à ces enseignants pour tout ce qu'ils font, d'où l'organisation de la semaine de reconnaissance de l'enseignant », a-t-il indiqué.

Le représentant des parrains et co-parrains, Roland Sow, a souligné que la cause de l'enseignement est une cause collective qui appelle l'union des volontés et la solidarité de toute la nation. La représentante des élèves du lycée départemental Wendpouiré de Saaba, Ariellle Kima de la classe de 1ere D a remercié l'ensemble des enseignants pour le savoir transmis au quotidien. Une remise d'attestations à quelques enseignants du primaire et du secondaire a mis fin à la cérémonie de lancement de la IIe édition de la semaine de reconnaissance de l'élève et de l'étudiant envers l'enseignant.