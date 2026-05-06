Afrique: CAN U17 2026 - Voici le programme du Sénégal

6 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Le Sénégal dispute la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) U17 qui se déroule au Maroc du 13 mai au 2 juin 2026. Voici le programme des Lionceaux.

Le Sénégal est en reconquête. Après avoir remporté la CAN U17 en 2023, les Lionceaux ont chuté en ¼ de finale lors de la dernière édition. L'équipe entrainée par l'ancien international sénégalais Lamine Sané a donc l'objectif de retrouver les sommets. Les Lionceaux sont logés dans le groupe D avec le Ghana, l'Afrique du Sud et l'Algérie. Une poule relevée où la moindre erreur pourrait se payer cash.

Le premier match du Sénégal aura lieu l 14 mai contre l'Afrique du Sud. Ensuite, il y aura le duel face au Ghana, le 17 mai. Enfin, lors de leur dernier match de poule, les Sénégalais croiseront l'Algérie le 20 mai.

Notons que les équipes qualifiées en huitième de finale de cette CAN U17 décrocheront aussi un ticket pour la prochaine Coupe du monde U17.

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