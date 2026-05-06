Ile Maurice: Télétravail et horaires flexibles dans le secteur public

6 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Face aux répercussions économiques du conflit au Moyen-Orient, le gouvernement introduira, à partir du 11 mai 2026 et pour une période initiale de trois mois, le télétravail, le travail hybride et des horaires flexibles dans le secteur public.

Dans une circulaire adressée aux ministères, départements et à l'Assemblée régionale de Rodrigues, les autorités expliquent que ces mesures visent à réduire la consommation de carburant et d'énergie.

Les Supervising Officers devront identifier les fonctionnaires pouvant travailler à domicile, notamment les cadres et professionnels. Lorsque le télétravail complet ne sera pas possible, des systèmes hybrides combinant présence au bureau et travail à domicile pourront être appliqués.

Pour les services accueillant directement le public, des horaires flexibles pourront être introduits afin d'étaler les heures d'arrivée et de départ des employés, tout en assurant la continuité des services.

Les fonctionnaires travaillant depuis leur domicile recevront également une allocation mensuelle de Rs 500 s'ils ne bénéficient pas déjà d'une indemnité internet.

Ces mesures ne concerneront toutefois pas les services essentiels, les forces disciplinées ainsi que les secteurs de la santé et de l'éducation.

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