Ile Maurice: Arianne Navarre-Marie - «Nous avons brisé le plafond de verre»

À l'issue de sa prestation de serment comme Deputy Prime Minister à la State House, à Réduit, ce mercredi, Arianne Navarre-Marie a estimé que cette nomination marque « un moment historique » pour les femmes mauriciennes. « Aujourd'hui, c'est grâce au Dr Navin Ramgoolam que nous avons brisé le plafond de verre », a-t-elle déclaré, affirmant que le Premier ministre « a créé l'histoire » avec cette nomination.

La nouvelle numéro 2 du gouvernement a souligné que sa nomination représente une opportunité pour toutes les femmes et les jeunes filles mauriciennes, qu'elles viennent des villes ou des villages, de croire en leur capacité à servir leur pays et à contribuer au changement.

Arianne Navarre-Marie a également lancé un appel à l'unité nationale dans un contexte qu'elle juge difficile. Selon elle, le pays a traversé des moments de fortes tensions ces derniers jours et il est essentiel de privilégier l'intérêt collectif plutôt que les intérêts personnels. Elle a rappelé que Maurice évolue dans un environnement international complexe et qu'il est désormais temps de se retrousser les manches afin de faire avancer le pays.

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La nouvelle Deputy Prime Minister a aussi remercié sa famille, ses proches, ses collègues parlementaires ainsi que ses mandants pour leur soutien. Elle a enfin eu une pensée spéciale pour son mentor, affirmant avoir poursuivi le chemin qu'il lui avait tracé au fil des années.