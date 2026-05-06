Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «Je connais les capacités d'Arianne Navarre-Marie»

Le Premier ministre, Dr Navin Ramgoolam, a affirmé avoir pleinement confiance en Arianne Navarre-Marie, nouvellement nommée Deputy Prime Minister. « Je connais les capacités d'Arianne Navarre-Marie et je suis fier de l'avoir comme numéro 2», a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a souligné qu'elle s'est toujours battue pour la justice sociale tout au long de sa carrière politique.

Navin Ramgoolam a également mis en avant la portée symbolique de cette nomination, rappelant qu'Arianne Navarre-Marie est d'origine chagossienne. Selon lui, son accession au poste de Deputy Prime Minister constitue «un signal fort».