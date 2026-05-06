Angola: Huíla prévoit de vacciner un million de têtes de bétail

5 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par EM/MS/DF/LUZ

Quipungo — Les autorités chargées de l'élevage dans la province de Huíla prévoient de vacciner 1 200 000 bovins dans le cadre d'une campagne lancée ce mardi dans la municipalité de Quipungo, située à 120 kilomètres à l'est de Lubango.

La province dispose déjà de plus de 600 000 doses pour les quatre zoonoses qui affectent le plus souvent la région, à savoir la péripneumonie contagieuse bovine, la dermatose nodulaire, le charbuncle hématologique et le symptomatique. La campagne se déroule sur les 23 municipalités, sous le slogan « Vacciner le bétail renforce la production et garantit la sécurité alimentaire », et son objectif est d'améliorer la santé animale et de dynamiser la production animale dans la région.

Au total, 210 vétérinaires répartis en 42 brigades ont été mobilisés ; cette opération, prévue pour durer deux mois, reprend deux ans plus tard, après une interruption forcée due à des problèmes logistiques.

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S'exprimant au nom du gouverneur, Nuno Mahapi, lors du lancement de la campagne, l'administrateur municipal de Quipungo, José dos Santos Vital, a souligné l'utilité de la vaccination bovine pour la sécurité alimentaire, exhortant les éleveurs à adhérer massivement à la vaccination afin de renforcer la production et de garantir la durabilité des revenus des communautés. L'activité vaccinale sera permanente au cours des cinq prochaines années afin d'évaluer ultérieurement l'évolution des maladies bovines dans les exploitations familiales.

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