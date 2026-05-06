Angola: Le pays aux éliminatoires de la Coupe du monde de basketball adapté

5 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'équipe nationale angolaise féminine senior de basket-ball en fauteuil roulant a été repêchée par la Fédération internationale de cette discipline (IWBF) pour le tournoi de qualification à la Coupe du monde qui se jouera cette année.

La participation d'Angola à cette compétition de qualification, qui aura lieu du 5 au 12 juin à Madrid (Espagne), est due à sa troisième place obtenue lors du Championnat d'Afrique, disputé le mois dernier à Luanda. Le tournoi compte sur la participation de huit pays représentant des zones de l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Océanie. Les quatre premières classées sont directement qualifiées pour la Coupe du monde, prévue en septembre prochain à Ottawa (Canada).

En vue de cet engagement international, l'équipe technique nationale a procédé à la convocation de la présélection pour une réunion le 10 mai au Centre de haut niveau paralympique « José Sayovo » de Caxito, dans la province de Bengo.

Les athlètes appelés :

  • Bases: Clementina Chionga, Domingas Tchitula, Beatriz Chicambi, Olinda Lupessi, Aurora Yondondo, Cecília Chitumba e Angélica Costa.
  • Ailiers : Rita Manuel, Maria Kuyayala, Valentina Tchiteculo e Mariquinha Pedro.
  • Postes: Maria Martelo e Domingas Capouco. MC/DF/LUZ

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