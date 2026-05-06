Ile Maurice: Yvon Marie - «Une femme honnête et loyale»

Yvon Marie, l'époux d'Arianne Navarre-Marie, s'est dit fié de la nomination de cette dernière au poste de Deputy Prime Minister.

Selon lui, elle mérite pleinement cette responsabilité en raison de ses compétences, de son honnêteté et de sa loyauté. «Arianne Navarre-Marie mérite le poste de Deputy Prime Minister, car elle a les capacités nécessaires et c'est une personne honnête et loyale», a-t-il déclaré.

Yvon Marie a également rappelé leur long parcours politique commun. « Je la connais depuis 1982 et nous avons travaillé ensemble lors de toutes les élections », a-t-il affirmé. « Je suis fier d'elle », a-t-il ajouté.