Ile Maurice: Casinos de Maurice - Rs 1,9 milliard de pertes en dix ans

Interpellé par le député Kaviraj Rookny sur la situation financière des casinos opérant sous l'égide de la State Investment Corporation Ltd (SIC), le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a indiqué que les casinos ont enregistré des pertes opérationnelles de Rs 272 millions pour l'exercice financier se terminant au 30 juin 2025. À cela s'ajoutent Rs 121 millions de pertes supplémentaires pour la période de juillet à décembre 2025. Sur une décennie, entre 2015 et 2025, les pertes cumulées atteignent Rs 1,9 milliard.

Face à ces chiffres, le chef du gouvernement n'a pas mâché ses mots, qualifiant le modèle économique des casinos à Maurice de «clairement défaillant». Il a attribué ces pertes chroniques à plusieurs facteurs structurels. Parmi eux, la fermeture de Sun Casinos et de Beach Casinos Ltd a entraîné le redéploiement de 111 employés vers d'autres établissements déjà en sureffectif, aggravant ainsi les coûts opérationnels.

Autre élément pointé du doigt : la signature, le 2 septembre 2024, d'une convention collective prévoyant le paiement d'un 14e mois sous forme de bonus de productivité. Cette décision, prise à la veille des élections générales et rétroactive au 2 juillet 2022, a été vivement critiquée par le Premier ministre, qui y voit un exemple d'irresponsabilité de l'ancien régime ayant aggravé la situation financière de l'entreprise.

Pour maintenir les opérations, la SIC a injecté Rs 1,3 milliard entre 2015 et 2025. Ce soutien financier a nécessité le recours à des emprunts s'élevant à Rs 771 millions. En parallèle, les casinos accumulent des arriérés estimés à Rs 262 millions à fin mars 2026.

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Le Premier ministre a averti que ce mode de financement, reposant sur le transfert de fonds d'entités rentables de la SIC vers des structures déficitaires, n'est pas viable à long terme. Une telle stratégie risque, selon lui, d'alourdir la dette du secteur public - une situation qu'il estime impératif d'éviter.

Dans ce contexte, Navin Ramgoolam a réaffirmé que la gestion des casinos ne relève pas du rôle de l'État, en particulier lorsque ces activités sont structurellement déficitaires. Il a ainsi annoncé que le gouvernement est engagé dans un processus de désengagement.

Un transaction advisor, PricewaterhouseCoopers, a été nommé en février 2026 pour accompagner cette démarche. Le cabinet a déjà finalisé une première phase comprenant l'évaluation des actifs, la préparation d'un Information Memorandum et d'un appel à manifestation d'intérêt. Le lancement de cet appel est prévu pour mai 2026.

Par ailleurs, la SIC devra proposer des solutions pour gérer les implications sociales de cette restructuration. Parmi les pistes évoquées figure la mise en place éventuelle d'un Early Retirement Scheme afin de répondre aux enjeux liés aux ressources humaines dans le cadre de la cession des casinos.