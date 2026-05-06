Ile Maurice: Permis de résidence - Vers une réforme des affidavits exigés

6 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Une évolution législative est en préparation concernant les demandes de permis de résidence pour les conjoints étrangers de citoyens mauriciens. Interrogé par le député Ludovic Caserne, le Premier ministre Navin Ramgoolam a apporté des précisions sur les dispositions actuelles et les changements envisagés.

Dans sa réponse, le chef du gouvernement a rappelé que la section 7 de l'Immigration Act encadre l'éligibilité au permis de résidence temporaire pour un non-citoyen marié à un Mauricien. Lorsque le mariage est célébré à l'étranger, la loi exige notamment la soumission d'un affidavit attestant que l'intéressé n'était pas déjà marié, document devant être attesté par une juridiction du pays de résidence.

Cependant, certaines difficultés ont été relevées. Dans plusieurs pays, ce mécanisme n'existe pas, empêchant ainsi certains demandeurs de satisfaire aux exigences légales. Face à cette situation, le bureau du Premier ministre travaille en collaboration avec celui de l'Attorney General afin d'amender la loi.

L'objectif est de permettre la soumission d'un document officiel alternatif attestant de l'état civil du demandeur. Le projet de loi, qui pourrait également inclure Rodrigues, sera prochainement présenté à l'Assemblée nationale.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.