Ile Maurice: Joe Lesjongard - «Cette augmentation de l'électricité est illégale»

Le leader de l'opposition, Joe Lesjongard, a tenu une conférence de presse ce mercredi, axée principalement sur deux Private Notice Questions (PNQ) portant sur le concert du 1eᣴ-Mai organisé à l'esplanade de la municipalité de Port-Louis ainsi que sur le contrat entre la STC et Sahara Energy Limited concernant l'approvisionnement en huile lourde.

Abordant d'abord le concert organisé pour la fête du Travail, Joe Lesjongard a vivement critiqué le ministre concerné, Reza Uteem. « Dès le départ, à trois reprises, il a dit "I confess". Qu'est-ce qu'il confesse ? Que c'est un fiasco », a-t-il lancé.

Le leader de l'opposition estime que les moyens déployés pour cet événement étaient « énormes », avançant que « plus de Rs 1,5 million » auraient été engagées. Il a également souligné la faible affluence au concert malgré « le beau temps » ainsi que la mise à disposition de bus et du métro gratuits.

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Selon les informations dont il dit disposer, « même pas 200 personnes », y compris les travailleurs présents sur place, auraient assisté à l'événement. Joe Lesjongard a aussi tourné en dérision l'argument du ministre selon lequel le public aurait suivi le concert en direct sur Facebook et TikTok. Pour lui, cette faible mobilisation traduit « l'impopularité grandissante du gouvernement ». Il a qualifié cette initiative de « gaspillage d'argent », particulièrement « dans une période de grande difficulté et de crise ».

Revenant ensuite sur le dossier de l'huile lourde, Joe Lesjongard a affirmé que plusieurs éléments entourant le contrat entre la STC et Sahara Energy Limited soulèvent des interrogations. Il a indiqué que, le 19 décembre 2024, la STC aurait passé commande pour une seule cargaison au lieu des trois initialement prévues. Il a également dénoncé le recours à « deux emergency procurements alors qu'un seul aurait suffi ».

Il a aussi évoqué des coûts supplémentaires, affirmant que la STC aurait payé « 16 dollars de plus par tonne métrique », ainsi qu'une augmentation de 25 dollars par tonne métrique dans le cadre d'un contrat d'un an accordé sans appel d'offres. Joe Lesjongard a également précisé que le contrat de Mangalore était arrivé à terme et « n'a jamais été annulé ».

Le leader de l'opposition a aussi vivement critiqué la hausse de 15 % des tarifs de l'électricité entrée en vigueur depuis le 1ᵉʳ mai. Il a rappelé que le ministre de l'Énergie avait promis une baisse des tarifs une fois au pouvoir. « Au lieu de baisser, ça augmente même », a-t-il déclaré.

Selon lui, la procédure adoptée pour cette hausse constituerait une violation de l'Electricity Act 2005. Citant les sections 26, 27 et 28 de la loi, il affirme que la détermination des tarifs relève du régulateur. « Je crois fermement qu'il y a eu vice de procédure et, plus grave encore, violation de la loi. Cette augmentation est illégale », a soutenu Joe Lesjongard.