Ile Maurice: L'OMCA Foundation convoquée par la FCC

La Financial Crimes Commission (FCC) a convoqué les responsables de l'OMCA Foundation hier dans le cadre d'une enquête liée à l'affaire Ras Natty Baby, décédé le 26 avril, en Inde après un transfert médical.

Selon la FCC, cette convocation vise à examiner des documents relatifs au fonctionnement de la fondation, notamment la gestion des transferts de patients et des fonds collectés. Les dirigeants de l'OMCA, dans une vidéo tournée en direct hier devant les locaux de la FCC, affirment « coopérer pleinement » avec les autorités, assurant que « toutes les transactions sont en règle » et qu'ils n'ont « rien à cacher ».

Ils déplorent toutefois les conséquences de ces vérifications, évoquant des blocages qui pénaliseraient des patients en attente de soins à l'étranger. « Plus de 80 patients sont actuellement en Inde sous notre responsabilité », avancent-ils.

La FCC confirme que l'enquête est en cours et souligne que toutes les vérifications seront menées « dans le strict respect de la loi ».