Congo-Kinshasa: L'Assemblée nationale examine la révision du Code de la route de 1978

L'Assemblée nationale examine actuellement une proposition de loi visant à moderniser le Code de la route de 1978. Initiée par le député Tobie Kayumbi, cette réforme adapte la législation aux réalités urbaines actuelles et renforce la sécurité de tous les usagers.

Une mise à jour législative profonde

Le texte en cours d'analyse au sein de la commission Aménagement du territoire prévoit des changements importants pour le secteur des transports :

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Modification de 47 articles existants ; Ajout de 51 nouveaux articles au code actuel ; Intégration de nouveaux concepts liés à l'évolution des pratiques de circulation en milieu urbain.

Sécurité et nouvelles règles pour les usagers

La proposition de loi introduit des dispositions spécifiques pour chaque catégorie d'usagers, notamment les piétons, les conducteurs de motos, les cyclistes ainsi que les conducteurs de tricycles et quadricycles.

Parmi les innovations phares, on retient :

Le renforcement des mesures de sécurité concernant les manoeuvres et les changements de direction ; L'instauration de barrières de pluie ; La réglementation du temps de conduite et de repos pour les transporteurs routiers.

Renforcement du contrôle et des sanctions

La réforme vise également à améliorer la qualité du parc automobile et la compétence des conducteurs. Elle prévoit une révision des conditions de mise en circulation des véhicules, incluant un encadrement plus strict du contrôle technique.

De nouvelles règles relatives au permis de conduire sont introduites, accompagnées d'une révision à la hausse des amendes. Désormais libellées en franc congolais, ces sanctions ont un objectif dissuasif pour réduire les infractions sur les routes congolaises.