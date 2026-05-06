Sénégal: Hydrocarbures - Baisse de 13% du résultat net de la société TotalEnergies Marketing Sénégal en 2025.

Le résultat net après impôts de la société TotalEnergies Marketing Sénégal a enregistré une baisse de 13% au 31 décembre 2025 par rapport au 31 décembre 2024, selon les états financiers SYSCOHADA établi par la direction de cette entreprise.

Il ressort en effet de ces états financiers un résultat net de 6,146 milliards FCFA contre 7,090 milliards FCFA en 2024. « Cette baisse s'explique essentiellement par une réduction des dividendes provenant de nos participations, qui enregistrent une diminution de 1,019 milliard par rapport à 2024 », ont laissé entendre les responsables de l'entreprise.

Concernant le chiffre d'affaires hors taxes, il s'établit à 455,209 milliards de FCFA, en retrait de 6% (-29,7 milliards CFA) par rapport à l'exercice 2024. À ce niveau, les responsables de la société estiment que l'arrêt de la commercialisation du fuel lourd conformément à la stratégie de la Compagnie visant à réduire leur empreinte carbone a induit une diminution des volumes vendus. À titre de rappel, les chiffres d'affaires généré par le fuel s'élevait à 39,5 milliards de FCFA en 2024.

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Au niveau des charges, les achats de marchandises ont été réduits de 21,929 milliards à 397 milliards de FCFA. Il en est de même des transports qui passent de 15,348 milliards de FCFA en 2024 à 13,790 milliards de FCFA en 2025. Le même constat est à faire pour ce qui est des services extérieurs qui affichent un solde de 12,824 milliards de FCFA contre 12,865 milliards de FCFA en 2024. Par contre, les autres charges ont légèrement évolué, se situant à 2,224 milliards de FCFA contre 2,153 milliards de FCFA en 2024. Au total, durant la période sous revue, les charges de la société TotalEnergies Marketing Sénégal ont augmenté de 7% à 434,021 milliards de FCFA contre 464,378 milliards de FCFA en 2024.

La valeur ajoutée de la compagnie a progressé de 3% à 23,205 milliards de FCFA contre 22,601 milliards de FCFA

Pour ce qui est des charges de personnel, elles ont baissé de 1,63% à 8,871 milliards de FCFA contre 9,018 milliards de FCFA en 2024.

L'excédent brut d'exploitation s'est établi à 14,33 milliards de FCFA contre 13,58 milliards de FCFA en 2024, soit une hausse de 5,52%.

Le résultat d'exploitation suit la même tendance haussière, passant de 7,470 milliards de FCFA en 2024 à 7,880 milliards de FCFA en 2025.

Quant au résultat des activités ordinaires, il s'est replié de 2% à 9,143milliards de FCFA contre 9,325 milliards de FCFA en 2024.