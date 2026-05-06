Sénégal: Excellence opérationnelle - Neuf Pme sénégalaises labélisées

Le Sénégal franchit une nouvelle étape dans la structuration de son tissu économique avec la labellisation de neuf Petites et moyennes entreprises (Pme) actives dans les hydrocarbures, le pétrole et le gaz. C'était le mardi, 5 mai 2026, lors de la première édition de la cérémonie « SOTTINA », organisée dans le cadre du programme « DAMEL », porté par l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme) en partenariat avec le Centre africain de la performance et de l'excellence opérationnelle (Capeo).

Cette initiative vise à faire émerger une génération d'entreprises locales capables de rivaliser sur les marchés internationaux, notamment dans des secteurs stratégiques à forte valeur ajoutée. Sur une cinquantaine d'entreprises initialement identifiées, seules neuf ont atteint le niveau d'exigence requis pour obtenir cette labellisation, au terme d'un processus de sélection rigoureux.

Selon le président-directeur général du Capeo, Ala Samba Timéra, cette reconnaissance repose sur des standards élevés, incluant la conformité aux normes internationales, la performance organisationnelle et l'efficacité des processus. Il a insisté sur la transformation en profondeur opérée par ces entreprises pour atteindre un tel niveau de compétitivité.

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De son côté, le directeur général de l'Adepme, Alpha Thiam, a rappelé que cette démarche s'inscrit dans la politique nationale de promotion des Pme. À travers le programme « Champions », l'objectif est d'accompagner les entreprises locales vers la certification et de renforcer leur positionnement dans le cadre du contenu local, notamment dans les industries extractives.

Présidant la cérémonie, le secrétaire d'État au développement des Pme/Pmi, Ibrahima Thiam, s'est félicité des résultats obtenus. Il a souligné que ces entreprises labellisées constituent désormais un vivier de « champions » capables de répondre aux exigences du marché international et de contribuer à la transformation économique du pays.

Le responsable gouvernemental a également appelé à l'élargissement du programme à d'autres secteurs clés tels que l'agriculture, l'industrie et le numérique, afin de renforcer la compétitivité globale du secteur privé sénégalais.

Cette labellisation marque une volonté affirmée des autorités de promouvoir une économie plus endogène, fondée sur la performance, l'innovation et la création de valeur locale.

Elle s'inscrit dans une dynamique plus large visant à positionner les Pme sénégalaises comme des acteurs incontournables du développement économique durable, aussi bien au niveau national qu'international.