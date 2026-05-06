Ile Maurice: Circonscription n°6 - 3 658 infractions signalées entre janvier et avril

Interrogé par le député Nitish Beejan sur une éventuelle détérioration de la situation sécuritaire dans la circonscription n°6 (Grand-Baie et Poudre-d'Or), le Premier ministre Navin Ramgoolam a souligné que cette circonscription, caractérisée par un mélange de zones touristiques, commerciales et résidentielles, concentre une grande partie des incidents dans les zones à forte affluence, notamment Grand-Baie, Goodlands ainsi que certaines régions de Cap-Malheureux, Grand-Gaube et Poudre-d'Or. Les délits les plus fréquemment signalés concernent les vols, les troubles à l'ordre public ainsi que les activités liées à la drogue, incluant possession, trafic et culture illégale.

Pour répondre à cette situation, la police a intensifié ses opérations sur le terrain. Parmi les mesures mises en œuvre figurent une présence policière accrue dans les zones sensibles, des contrôles routiers et des opérations de fouille, ainsi que des interventions ciblées menées par des unités spécialisées. Le recours au système de vidéosurveillance Safe City et le suivi des individus à risque ont également été renforcés.

Entre janvier et avril 2026, 3 658 cas ont été enregistrés, dont 153 crimes et 39 infractions liées à la drogue. Les autorités appellent à une collaboration accrue du public afin de soutenir les efforts de prévention et de répression.