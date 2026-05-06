Cote d'Ivoire: Gen Z et digitalisation RH - Comment les entreprises africaines s'adaptent aux réalités du terrain

Le groupe Agiltym by H&C a organisé, ce lundi 5 mai 2026, dans le cadre de son « Strategic Breakfast », une conférence ayant réuni plus de 300 directeurs des ressources humaines (DRH) et dirigeants d'entreprises, dans un complexe hôtelier de la place.

Au cœur des échanges, une question stratégique majeure : comment adapter le management à la Génération Z (Gen Z) à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle ? Une rupture générationnelle qui bouscule les modèles établis.

Représentant désormais entre 30 % et 40 % des nouvelles recrues dans plusieurs secteurs clés, notamment la banque, les télécommunications et les assurances, la Gen Z impose de nouveaux standards. Plus exigeante en matière de transparence et de flexibilité, elle remet en cause les modèles hiérarchiques traditionnels.

« Elle n'hésite pas à quitter une entreprise si ses attentes ne sont pas satisfaites », ont souligné plusieurs intervenants. Cette réalité oblige les entreprises à repenser leurs pratiques managériales, souvent inadaptées aux contextes africains.

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L'ambition affichée par Agiltym by H&C, à travers cette session, est de combler cet écart tout en proposant des solutions concrètes, ancrées dans les réalités locales. À cet effet, la présentation du Baromètre Gen Z 2026 met en évidence un constat clair : les modèles traditionnels ne suffisent plus à fidéliser durablement les jeunes talents.

Les entreprises s'orientent ainsi vers des outils digitaux capables de fournir des données précises sur les comportements, les attentes et les facteurs de rétention.

Edgard Sognonvi, Deputy CEO de Datatym, a rappelé que cette étude vise à « mettre à la disposition des dirigeants des outils et des données fiables afin de mieux orienter leurs décisions ». Selon lui, cette nouvelle génération nécessite un management adapté pour exploiter pleinement son potentiel. Il a par ailleurs insisté sur « la flexibilité, le bon sens et un plan structuré d'entrepreneuriat » comme leviers de fidélisation.

Pour Zoumana Coulibaly, CEO de H&C Executive Education, les entreprises ne sont « plus à la hauteur des exigences actuelles ». Selon lui, pour rester compétitives dans les cinq prochaines années, elles doivent impérativement se réapproprier les attentes de la nouvelle génération.

Dans cette dynamique, des solutions innovantes émergent, à l'image de « Targetym AI », une plateforme SIRH intégrant l'intelligence artificielle, capable d'automatiser jusqu'à 50 % des tâches opérationnelles des DRH.

Le défi est de taille, mais il représente également une opportunité : celle de bâtir des organisations plus agiles, inclusives et performantes.