Ile Maurice: Un détenu succombe des suites d'une crise d'épilepsie dans un climat de tension

Un nouveau décès a été enregistré hier, vers 12 h 15 à la prison centrale de Beau-Bassin. Dyan Sawmy, 32 ans, incarcéré depuis le 20 avril, a été pris d'une crise d'épilepsie hier matin, alors qu'il se trouvait dans la cour de promenade de son unité. Il a été emmené à l'hôpital de la prison à Beau-Bassin, où il a de nouveau été pris de convulsions.

Après évaluation par le médecin de la prison - au courant de sa condition d'épileptique - il a été décidé de transférer le détenu vers l'hôpital Jawaharlal Nehru. Le détenu a succombé au cours du trajet.

Ce drame survient quatre jours après la mort de Jeff Axel Perrine, 27 ans, retrouvé sans vie dans sa cellule le 1eᣴ mai au sein du même établissement. Sa famille a saisi la Commission des droits de l'homme, évoquant des incohérences entre les témoignages et les conclusions médicolégales.Le rappor t d'autopsie a conclu à un oedème cérébral et pulmonaire, écartant tout acte criminel. Une explication contestée par les proches, qui réclament une enquête approfondie.

Un prisonnier blesse deux officiers avec une lame de rasoir cachée dans sa bouche

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Toujours à la prison centrale de Beau-Bassin, le dimanche 3 mai, un détenu de 22 ans, originaire de Rose-Hill, a attaqué deux officiers pénitentiaires au moyen d'une lame de rasoir. Il l'avait dissimulée dans sa bouche lors de son transfert du «Pirate Wing» vers le Block B, vers 8 h 15. Au moment où les officiers tentaient de lui passer les menottes, il a sorti la lame et blessé l'un d'eux à la main droite. Son collègue, intervenu pour maîtriser la situation, a été mordu à la jambe.

Les deux agents ont été soignés au dispensaire avant d'être référés à une unité spécialisée. Le détenu, incarcéré depuis le 11 mars après une condamnation pour vol par la cour de district de Port-Louis Nord, fait l'objet de deux accusations d'«assault against an agent of civil authority» dans cette enquête en cours.