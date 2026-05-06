Ile Maurice: PNQ/Concert du 1eᣴ-Mai - Rs 1,59 million au coeur de la polémique

La Private Notice Question (PNQ) d'hier, adressée par le leader de l'opposition, Joe Lesjongard, au ministre du Travail, Reza Uteem, a largement tourné autour de l'organisation des célébrations de la fête du Travail, avec un accent particulier sur le concert tenu le 1eᣴ mai à l'esplanade de la Municipalité de Port-Louis et les dépenses engagées.

Dans sa réponse, le ministre a détaillé une série d'activités organisées sur une période de dix jours : mission à Rodrigues, salon de l'emploi à Cascavelle, consultations avec les syndicats et les employeurs, symposium au Ravenala Attitude Hotel, ainsi que cérémonies officielles et visites sur le terrain. Toutefois, c'est le concert de clôture qui a rapidement cristallisé les interrogations.

Selon le ministre, le coût global du concert s'élève à Rs 1 590 588, incluant la TVA. Le financement a été partagé entre plusieurs parties: environ Rs 300 000 pris en charge par son ministère, Rs 350 000 par le ministère des Arts et de la culture pour les artistes, Rs 500 000 par la municipalité de Port-Louis pour les équipements techniques, et près de Rs 450 000 provenant de sponsors.

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C'est sur la question de la présence du public que les échanges se sont intensifiés. Interrogé par Joe Lesjongard, Reza Uteem a reconnu une affluence inférieure aux attentes. Il a évoqué une présence physique estimée à environ 1 700 personnes au pic de la soirée, en se basant sur des données d'un média privé, tout en soulignant une forte audience en ligne, avec plus de 345 000 vues cumulées sur les réseaux sociaux. Le ministre a également admis ne pas disposer d'informations précises sur la participation des membres de l'Assemblée nationale, indiquant ne pas avoir tenu de registre à ce sujet.

Les questions supplémentaires ont ensuite pris une tournure plus politique. Joe Lesjongard a interrogé le ministre sur la conformité des dépenses avec les procédures parlementaires. Ce dernier a affirmé qu'aucune dépense n'avait été engagée en dehors des cadres autorisés, soulignant même un underspending, son ministère n'ayant utilisé que Rs 300 000 sur les Rs 1,5 million initialement approuvées.

La question du transport gratuit a également été soulevée. Le ministre a indiqué ne pas disposer encore du nombre exact d'autobus mobilisés, précisant que la National Transport Corporation avait initialement accepté de fournir jusqu'à 29 bus, mais que les données finales étaient toujours attendues. Le coût du Metro Express, en revanche, a été chiffré àRs 214 642.

Dans un contexte marqué par la hausse du coût de la vie, Joe Lesjongard a remis en question la pertinence d'un tel événement, estimant que les ressources publiques auraient pu être mieux utilisées pour soutenir directement les travailleurs. En réponse, Reza Uteem a défendu l'initiative, mettant en avant le caractère global des célébrations et l'importance d'offrir un moment de détente aux travailleurs. Il a insisté sur la dimension culturelle et engagée du concert, évoquant notamment la participation de groupes et d'artistes locaux connus pour leurs chansons militantes.

Les échanges ont également porté sur l'organisation même du concert. Le ministre a reconnu des lacunes dans la communication, affirmant que plusieurs personnes n'étaient pas au courant de l'événement. Il a précisé que l'organisation avait été confiée à un comité technique et que le concert avait été approuvé par le Cabinet.

Interrogé sur la présence du Premier ministre, il a indiqué ne pas être en mesure de confirmer si une invitation formelle lui avait été adressée, évoquant une invitation ouverte. Enfin, face à une question directe qualifiant l'événement de «fiasco», le ministre a rejeté cette interprétation, affirmant que les personnes présentes avaient pleinement profité du spectacle et étaient restées jusqu'à la fin.