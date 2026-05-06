Sénégal: Orpaillage clandestin - Quatre dragues détruites sur le fleuve Falémé à Wassagara

Les forces de défense et de sécurité ont mené une opération d'envergure contre l'orpaillage clandestin sur le fleuve Falémé, aboutissant à la destruction de plusieurs équipements illégaux. Cette intervention s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité aux frontières et de l'application stricte de la réglementation minière en vigueur.

Selon des sources sécuritaires, les éléments du poste de Wassagara, rattaché au Secteur frontalier de Moussala, ont repéré des activités illicites de traitement de sable aurifère à proximité immédiate du fleuve, dans une zone pourtant interdite à toute exploitation minière. Pour rappel, un décret proscrit formellement ces pratiques dans un rayon de 500 mètres autour du Falémé, en raison des risques environnementaux et sécuritaires qu'elles engendrent.

Au cours de l'opération, quatre dragues utilisées pour l'extraction illégale d'or ont été immobilisées puis détruites par les forces de la Police aux Frontières. Ces machines opéraient dans les eaux sous juridiction sénégalaise, en violation flagrante de la législation nationale.

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Les individus présents sur les sites, tous de nationalités étrangères selon les forces de défense, ont pris la fuite à l'arrivée des forces de l'ordre. Ils auraient traversé le fleuve pour se réfugier en territoire malien, échappant ainsi à toute interpellation.

L'orpaillage clandestin est depuis plusieurs années une source d'inquiétude majeure pour les populations riveraines. Outre les atteintes graves à l'écosystème du fleuve notamment la pollution des eaux et la dégradation des sols ces activités sont également perçues comme une menace pour la sécurité locale et un manque à gagner pour l տնտեuie nationale.

Les FDS assurent que la surveillance de la zone reste active afin de prévenir toute tentative de réinstallation de ces infrastructures illégales. Elles réaffirment leur engagement à protéger les ressources naturelles et à faire respecter la réglementation sur l'ensemble du territoire.