Sénégal: Accompagnement et développement des Pme-Pmi - Le CAPEO et l'ADEPME labélisent 8 entreprises sénégalaises

A travers le programme d'excellence opérationnelle « DAMEL », le Centre Africain de la Performance et de l'Excellence Opérationnelle (CAPEO) en partenariat avec l'ADEPME, a accompagné la labellisation de 8 entreprises nationales. Grace à cet accompagnement, ces PME ont franchi des étapes significatives dans leur démarche d'amélioration continue, de performance durable et de certification.

Le Centre Africain de la Performance et de l'Excellence Opérationnelle (CAPEO), en collaboration avec l'Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME), a organisé hier, mardi 5 Mai, la première édition de la cérémonie « SOTTINA », dédiée à la labellisation des entreprises du programme d'excellence opérationnelle « DAMEL ».

À travers cet événement, CAPEO célèbre et valorise les entreprises ayant franchi des étapes significatives dans leur démarche d'amélioration continue, de performance durable et de certification, tout en mettant en lumière l'importance stratégique de l'Excellence Opérationnelle pour la compétitivité des PME sénégalaises et le développement économique national. Pour cette première cohorte, 8 entreprises évoluant dans le secteur extractif ont été retenues après un accompagnement de 15 mois.

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« Labéliser une entreprise, c'est à la fois avoir l'exigence qui répond aux normes internationales et une cohérence organisationnelle, managériale, opérationnelle pour pouvoir être compétitif. C'est à dire que l'entreprise s'organise mieux, arrive à identifier une stratégie efficiente, pertinente et reste dans l'efficacité organisationnelle. Ces entreprises ont fait un cheminement pour changer d'angle de vue, travailler sur leur philosophie d'entreprise pour pouvoir atteindre ce niveau et être compétitif », explique Ala Samba Timera, directeur général de CAPEO.

Pour lui, l'enjeu c'est d'avoir des entreprises qui sont capables de concourir par rapport aux entreprises étrangères qui vont venir dans notre écosystème. Présidant cette rencontre, Ibrahima Thiam, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie et du commerce, chargé du développement des PME et PMI indique que cette première cohorte évoluant dans le secteur extractif répond aux objectifs de l'agenda national Sénégal 2050 qui vise à industrialiser notre tissu économique. « Le Sénégal a fait le choix clair d'une industrialisation ambitieuse.

Notre stratégie nationale de développement des PME et des PMI favorise la montée en gamme du tissu productif et fait de ces entreprises des leviers centraux de développement de notre économie », a-t-il rappelé. Selon lui, certaines contraintes freinent la compétitivité des entreprises notamment la fragmentation des filières, la faible intégration de la recherche, la faiblesse des standards de qualité et les difficultés d'accès aux marchés et aux financements.