Portée par Cheikh Tidiane Diouf, Abdou Aziz Ndiaye, Abou Adama Sané, Frédéric Mendy, El Hadji Malick Soumaré et Mouhamed Ba, l'équipe du Sénégal au relais 4x100 a réalisé l'exploit de se qualifier pour les Championnats du Monde 2027 à Beijing, en Chine. Cette performance face à des grandes nations telles que la Jamaïque, l'Allemagne et le Nigeria est historique selon Bara Thiam. Le premier vice-président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme estime que cette performance est le fruit d'un travail acharné et d'un encadrement qui a su mettre en avant son expertise, leur vision pour façonner une équipe de relais soudée prête à affronter les meilleurs du monde.

Bara Thiam a loué la performance magistrale réalisée ce samedi 2 mai 2026 par l'équipe de relais 4x4 du Sénégal à Gaborone, au Botswana. Avec à la clé une qualification pour le championnat du monde 2027 à Beijing en Chine.

Selon le premier vice-président de la Fédération sénégalaise ce retentissant exploit est le fruit d'un travail acharné mais aussi la cohésion d'un groupe talentueux. Encadré par le Directeur Technique National, Papa Serigne Diène, il est composé Cheikh Tidiane Diouf, Abdou Aziz Ndiaye, Abou Adama Sané, Frédérique Mendy, Elhadji Malick Soumare et Mouhamed Ba.

«Le groupe de talentueux athlètes a prouvé sa détermination, son travail acharné et sa cohésion. Des figures emblématiques du sport sénégalais ont signé une performance collective magistrale. Ces athlètes, portés par une volonté de vaincre, ont écrit une page mémorable du sport sénégalais, inscrivant leur nom parmi les plus grands. Mais un exploit aussi grandiose ne s'est pas fait sans le soutien et le travail rigoureux des entraîneurs nationaux comme Nalla Socé Fall, Amadou Diouf, Elhadji Malick Diop, ainsi que le délégué fédéral Abdoulaye Mballo qui ont joué un rôle déterminant dans la préparation et la gestion de cette équipe.

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Leur expertise, leur vision et leur leadership ont permis de façonner une équipe de relais soudée, prête à affronter les meilleurs du monde », se félicite-t-il.

Selon le responsable fédérale cette qualification du Sénégal en 2027 est d'autant plus remarquable qu'elle a été obtenue face à des nations de premier plan telles que l'Allemagne, la Jamaïque, l'Espagne, et le Nigéria.

« Chaque passage de témoin a été un moment d'intensité, chaque effort sur la piste un cri de résilience. Le relais sénégalais a brillé non seulement par son potentiel individuel, mais aussi par son esprit collectif qui a fait toute la différence dans ce combat de titan. Cet exploit ne fait pas seulement honneur à l'équipe de relais, mais à tout un pays qui vibre au rythme des exploits sportifs.

Cette qualification est une victoire pour le Sénégal, pour ses athlètes, ses entraîneurs et tous ceux qui ont cru en la puissance de ce collectif. Elle représente aussi un message fort : celui de la détermination et de l'engagement, car dans le sport comme dans la vie, les rêves ne se réalisent que lorsqu'on ose les poursuivre avec audace et persévérance », reléve t-il. Cette performance ouvre de bonne perspective à l'athlétisme sénégalais. Les regards sont désormais tournés vers Beijing 2027, où cette équipe prometteuse a toutes les cartes en main pour marquer l'histoire de l'athlétisme mondial. Le Sénégal est prêt à briller sur la scène internationale.