Ethiopie: Le Premier ministre Abiy affirme que la campagne en faveur de la souveraineté alimentaire du pays porte ses fruits

6 Mai 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que les efforts actuellement déployés par l'Éthiopie pour atteindre la souveraineté alimentaire portaient leurs fruits, soulignant les initiatives en cours visant à accroître la production de blé dans le pays.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, après avoir visité une exploitation céréalière à grande échelle située dans la région d'Oromia, dans le district de Sululta (zone du Shewa du Nord), le Premier ministre a indiqué que l'initiative du gouvernement visant à renforcer l'autosuffisance alimentaire nationale enregistrait des progrès significatifs.

« Aujourd'hui, dans la région d'Oromia, dans la zone du Shewa du Nord, dans le district de Sululta, nous avons visité et observé une exploitation céréalière florissante s'étendant sur 2 150 hectares », a déclaré le Premier ministre Abiy.

Il a souligné que la campagne pour la souveraineté alimentaire de l'Éthiopie, lancée pour réduire la dépendance vis-à-vis des importations alimentaires et stimuler la productivité agricole nationale, continue de donner des résultats encourageants grâce à l'expansion des projets de culture du blé à travers le pays.

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Les propos du Premier ministre interviennent alors que l'Éthiopie redouble d'efforts pour stimuler la production agricole et garantir la sécurité alimentaire à long terme grâce à des initiatives agricoles à grande échelle.

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