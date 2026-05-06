Afrique: Wode Maya, figure emblématique du numérique africain, revient à Addis-Abeba pour le sommet de l'ASMIS

Addis Ababa — Wode Maya, célèbre créateur de contenu numérique africain, est arrivé à Addis-Abeba pour participer au Sommet des influenceurs africains sur les réseaux sociaux (ASMIS). Il apporte avec lui non seulement une renommée internationale, mais aussi un lien profondément personnel avec l'Éthiopie, qui a contribué à façonner son parcours remarquable.

Ce sommet, qui rassemble certaines des voix numériques les plus influentes d'Afrique, a pour objectif de favoriser la collaboration, l'échange d'idées et de mener une action concertée visant à redéfinir la manière dont le continent est perçu à l'échelle mondiale.

Les participants sont appelés à élaborer des stratégies visant à mettre en avant des récits africains authentiques et à promouvoir une image tournée vers l'avenir du continent.

La présence de Wode Maya à l'ASMIS revêt une importance particulière.

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Plus qu'un simple créateur de contenu, il est devenu l'une des figures les plus reconnaissables du mouvement visant à redéfinir l'image numérique de l'Afrique, utilisant sa plateforme pour mettre en avant l'innovation, la résilience et les opportunités à travers le continent. Ses documentaires et ses reportages de voyage -- dont beaucoup ont été visionnés des millions de fois -- ont joué un rôle central pour remettre en question les stéréotypes dépassés et présenter l'Afrique sous l'angle des possibilités et de la fierté.

Son parcours dans la narration numérique a commencé loin des projecteurs.

Ingénieur aéronautique de formation, Wode Maya s'est lancé dans la création de contenu pendant ses études en Chine, où l'accès généralisé à Internet lui a permis de s'essayer à YouTube. Après avoir commencé par produire des vidéos humoristiques, ses débuts ont pris un tournant décisif grâce aux conseils de son père, qui l'a encouragé à créer du contenu présentant l'Afrique sous un jour positif auprès d'un public international, notamment en réalisant des vidéos en chinois pour favoriser la compréhension culturelle.

De retour au Ghana, il a dû faire face à une reconnaissance limitée au début de sa carrière. Sans se décourager, il a pris une décision audacieuse qui s'est avérée déterminante : s'installer à Addis-Abeba. C'est là, dans la capitale éthiopienne, ville dynamique et en pleine évolution, que son art de raconter des histoires a commencé à trouver une direction et un sens. Addis-Abeba est devenue plus qu'un simple lieu de résidence ; elle est devenue un tremplin.

Depuis l'Éthiopie, il a étendu ses voyages à travers l'Afrique, avec notamment un tournant décisif au Rwanda où l'une de ses vidéos est devenue virale, marquant le début de son ascension vers la notoriété continentale et mondiale.

Depuis lors, son travail n'a cessé de mettre en lumière les réussites méconnues de l'Afrique -- du développement des infrastructures et de l'entrepreneuriat à la richesse culturelle et à la résilience humaine.

L'Éthiopie, en particulier, est restée au coeur de son récit. Ses documentaires, largement diffusés, qui mettent en lumière la transformation du pays, son développement urbain et sa richesse culturelle, ont largement contribué à faire évoluer les perceptions internationales, présentant l'Éthiopie comme une nation en plein essor et pleine de potentiel.

Son retour à Addis-Abeba pour l'ASMIS revêt donc une dimension à la fois symbolique et stratégique. Il reflète non seulement son parcours personnel, mais aussi le rôle plus large que l'Éthiopie continue de jouer en tant que plaque tournante du dialogue continental, de l'innovation et de la transformation narrative.

Au fur et à mesure que l'ASMIS se déroulera dans les jours à venir, la convergence de voix influentes telles que celle de Wode Maya devrait renforcer l'écosystème numérique africain, en donnant aux créateurs les moyens de raconter leurs propres histoires - selon leurs propres termes - tout en façonnant un récit mondial plus équilibré et captivant sur le continent.

Pour l'Éthiopie, sa présence souligne l'influence croissante du pays dans la renaissance numérique et culturelle de l'Afrique, alors qu'Addis-Abeba sert une fois de plus de lieu de rencontre pour des idées visant à redéfinir l'image de l'Afrique à l'ère numérique.