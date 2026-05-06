Ile Maurice: 4 899 contrôles de véhicules, 870 contraventions en trois jours

Du 1eᣴ au 4 mai, la police a mené une série d'opérations d'envergure dans toute l'île, ciblant la sécurité routière, la sécurité maritime ainsi que les nuisances sonores. Ce bilan chiffré témoigne d'une mobilisation soutenue des forces de l'ordre sur plusieurs fronts simultanés.

Sur les routes, l'activité a été particulièrement intense. En trois jours, les policiers ont procédé au contrôle de 4 899 véhicules, donnant lieu à 870 contraventions. Les infractions relevées dressent un portrait préoccupant de comportements à risque encore trop répandus : 134 excès de vitesse, 61 cas de non-port de la ceinture de sécurité, 29 conducteurs verbalisés pour usage du téléphone portable au volant et 23 infractions liées à l'alcool au volant. C'est lors de la journée du 1eᣴ-Mai que le plus grand nombre de contrôles a été effectué, avec 1 937 véhicules inspectés et 366 contraventions dressées.

En mer, la National Coast Guard a, de son côté, inspecté 283 embarcations et contrôlé 101 skippers. Les 43 alcootests effectués se sont tous révélés négatifs, un résultat encourageant qui reflète une prise de conscience croissante des responsabilités en milieu maritime. Dix contraventions ont toutefois été émises, notamment pour défaut d'assurance, navigation non conforme et irrégularités documentaires. Cinquante marchands ambulants opérant sur les plages ont également été contrôlés dans le cadre de ces opérations côtières.

L'action des forces de l'ordre s'est aussi portée sur les établissements commerciaux. Pas moins de 624 établissements titulaires de licences ont été inspectés, révélant 69 manquements aux conditions d'exploitation. Ces contrôles visent à s'assurer que les commerces respectent le cadre légal et contribuent au maintien de l'ordre public.

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Enfin, la lutte contre les nuisances sonores a conduit à l'enregistrement de 21 infractions, dont 16 liées à des véhicules motorisés et 5 à des troubles provenant de bâtiments ou de lieux publics. Un chiffre relativement limité, mais révélateur d'une problématique persistante dans certains quartiers.

À travers cette opération coordonnée, la police réaffirme sa stratégie d'application proactive et multisectorielle de la loi. Le Police Press & Public Relations Office, qui a publié ce bilan, souligne que ces actions s'inscrivent dans une démarche continue visant à protéger la sécurité des citoyens, sur terre comme en mer.