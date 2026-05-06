Ile Maurice: Pension d'invalidité - 27 308 dossiers examinés depuis novembre 2024

Rubna Daureeawo, députée de la circonscription n°13 (Rivière-des-Anguilles - Souillac), a interrogé le ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, Ashok Subron, sur le traitement des demandes de pension d'invalidité depuis novembre 2024.

Le ministre a indiqué que 27 308 dossiers ont été examinés par le Medical Board : 17 181 ont été approuvés (63 %) et 10 127 rejetés (37 %). Les refus résultent du nonrespect des critères fixés dans les directives médicales en vigueur, qui varient selon les cas.

Le Medical Appeal Tribunal, présidé par un représentant du bureau de l'Attorney General et composé de deux spécialistes, a traité 7 631 recours entre novembre 2024 et mars 2026, dont 2 923 ont été approuvés (38,3 %). Le ministre a expliqué que les délais de traitement ont été réduits, passant de trois à cinq mois auparavant à 1 à 2 mois actuellement. Une réforme de la pension d'invalidité est en cours, avec la révision des directives médicales déjà validée par le ministère de la Santé.

Une nouvelle allocation, intitulée Inclusive Living Allowance, sera introduite pour les personnes présentant un handicap évalué entre 40 % et 59 %. Sa mise en oeuvre dépend de l'approbation budgétaire et législative.