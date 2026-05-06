Maroc: Déploiement d'un hôpital médicochirurgical de campagne dans la province de Taroudant

Au titre des activités parallèles à vocation humanitaire de l'exercice combiné maroco-américain "African Lion 2026", qui se tient conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d'Etat-Major général des Forces Armées Royales, un hôpital médicochirurgical de campagne (HMCC) est déployé depuis le 20 avril, au niveau de la collectivité territoriale d'Al Fayd, relevant de la province de Taroudant.

Cet HMCC mobilise environ 160 cadres médicaux et paramédicaux des Forces Armées Royales, aux côtés d'environ 90 de leurs homologues américains.

Il propose une gamme complète de services médicaux et chirurgicaux couvrant plusieurs spécialités dont la médecine générale, la médecine interne, la dermatologie, la cardiologie, la gynécologie-obstétrique, l'ORL, l'ophtalmologie, la pédiatrie, les maladies respiratoires, la chirurgie orthopédique, la médecine d'urgence, l'anesthésie-réanimation, la médecine dentaire, ainsi que des services de radiographie.

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Depuis son lancement, l'hôpital a connu une affluence croissante de citoyens de toutes les tranches d'âge, venus bénéficier de consultations et de soins spécialisés, dans le cadre d'une initiative humanitaire visant à rapprocher les services de santé des populations locales et des douars avoisinants.

Jusqu'au 3 mai courant, plus de 31.000 prestations médicales ont été fournies au profit d'environ 12.080 bénéficiaires, un bilan qui reflète l'ampleur des efforts déployés par les équipes médicales et paramédicales.

Les services de cet hôpital de campagne ne se limitent pas aux consultations médicales, mais incluent également la réalisation d'interventions chirurgicales conformément aux normes médicales en vigueur, ainsi que des campagnes de dépistage précoce des maladies, une pharmacie équipée et des unités de services sociaux, garantissant une prise en charge globale des patients.

Des lunettes médicales sont également distribuées aux patients souffrant de troubles visuels, et des prescriptions médicales sont délivrées gratuitement, contribuant ainsi à alléger les charges sociales des familles bénéficiaires.

Cette action humanitaire reflète le niveau élevé de coopération entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d'Amérique dans les domaines médical et humanitaire, et constitue une opportunité de renforcer l'échange d'expertises entre les équipes médicales des deux pays.

Des activités sociales et culturelles sont également organisées au profit des enfants, encadrées par les services sociaux des Forces Armées Royales et leurs homologues américains, afin de leur apporter joie et réconfort et de promouvoir le rapprochement et l'échange culturel à travers des programmes éducatifs et récréatifs variés.

Cette initiative a été largement saluée par la population locale, qui a exprimé sa reconnaissance pour ces services de santé gratuits, en raison de leur impact direct sur l'amélioration de l'accès aux soins et l'allègement de la souffrance des patients.

Cette action humanitaire illustre l'engagement des Forces Armées Royales et de leurs partenaires américains en faveur des valeurs de solidarité et d'entraide, et met en évidence la dimension humaine de l'exercice "African Lion", qui ne se limite pas aux aspects militaires, mais s'étend également à des initiatives sociales et humanitaires.

Lundi, une délégation de haut niveau de l'État-Major de la Zone Sud des Forces Armées Royales et de l'Armée américaine a visité cet HMCC.

A cette occasion, les membres de la délégation conduite par le général de division Mohammed Benlouali, chef d'Etat-Major de la Zone Sud, et le général de division Daniel Boyack, commandant de la garde nationale de l'Etat de l'Utah, ont suivi des explications sur les objectifs de cette initiative et les ressources humaines et logistiques mobilisées pour la réussite de cette opération à vocation humanitaire ainsi que les différentes prestations prodiguées au profit de la population locale par cet HMCC.