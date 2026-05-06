Maroc: Zakaria El Ouahdi vise le Mondial

Zakaria El Ouahdi a affiché ses ambitions de disputer la prochaine Coupe du monde avec le Maroc, estimant que son sacre lundi au Soulier d'Ebène, récompensant le meilleur joueur africain ou d'origine africaine évoluant en Belgique, pourrait renforcer ses chances d'intégrer la sélection.

"Je pense chaque jour au Mondial car c'est le rêve de tout le monde. J'espère être dans la sélection et je donnerai tout pour être présent", a déclaré le latéral droit du KRC Genk après avoir reçu son prix.

El Ouahdi a formé le voeu que ce trophée individuel puisse lui ouvrir les portes de la sélection marocaine pour la Coupe du monde, estimant que cette distinction "peut peser dans la balance" au moment du choix du sélectionneur Mohamed Ouahbi.

"Mon objectif est d'être du voyage à la Coupe du monde et je vais faire mon maximum pour être dans la liste", a-t-il insisté.

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Le défenseur de Genk s'est dit en outre content d'être comparé à Achraf Hakimi, un joueur qu'il espère être comme lui dans le futur. "Je regarde beaucoup Achraf, je m'inspire beaucoup de lui", a-t-il ajouté.

Et de conclure : "C'est un honneur pour moi de gagner ce prix et de me trouver au palmarès aux côtés de grands noms comme Mbark Boussoufa ou Romelu Lukaku".

Zakaria El Ouahdi s'est imposé cette saison comme l'un des joueurs les plus décisifs de Genk, avec 12 buts et 5 passes décisives en 41 rencontres toutes compétitions confondues. Sur la scène européenne, l'international marocain s'est également illustré avec 4 buts et 1 passe décisive en 9 matchs d'Europa League.

Formé en Belgique au Beerschot et à Zulte Waregem, il s'est révélé au RWDM, contribuant au retour du club bruxellois en Pro League, avant de rejoindre le KRC Genk à l'été 2023. A 24 ans, il devient le troisième joueur marocain à décrocher le Soulier d'Ebène, après Mbark Boussoufa, triple lauréat en 2006, 2009 et 2010, et Tarik Tissoudali en 2022.

El Ouahdi avait également été nommé Lion Belge 2025, distinction attribuée au meilleur joueur d'origine maghrébine du championnat belge de première division.

Appelé récemment en sélection marocaine A, il a honoré sa première apparition lors d'un match amical face au Paraguay fin mars. Passé par les équipes de jeunes du Maroc, il a remporté la Coupe d'Afrique des nations U23 sous les ordres d'Issame Charaï.