Sénégal: Un officiel salue l'engagement des acteurs de l'économie sociale et solidaire

Guédiawaye — L'économie sociale et solidaire peut devenir "la clé de voûte de la souveraineté économique" du Sénégal, grâce à l'accompagnement des acteurs du secteur, a déclaré Mamadou Ndiaye, directeur de cabinet du ministre en charge de ce secteur.

"Nous sommes rassurés de constater que les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont engagés, avec simplement un accompagnement minimum, à faire de ce secteur la clé de voûte de la souveraineté économique du Sénégal", a-t-il notamment indiqué.

Il intervenait lors de la cérémonie de clôture du Forum national des acteurs de l'économie sociale et solidaire (FONAESS), mardi soir, à la mairie de Guédiawaye, dans la grande banlieue dakaroise.

Cette activité visait à contribuer à l'amélioration des conditions de travail et de vie des acteurs de l'ESS.

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"C'est une grande fierté de voir des acteurs de l'économie sociale et solidaire prendre sur eux-mêmes la décision d'organiser ce Forum, sans attendre l'Etat. Tout ce qui entre dans la stratégie que le ministère a fait pour accompagner les acteurs a été fait. Ce Forum a été une grande réussite", a souligné M. Ndiaye.

Selon lui, le ministère de tutelle a "l'obligation d'appuyer toutes les collectivités territoriales du Sénégal, pour avoir un plan de développement local sensible à l'économie sociale et solidaire".

Le maire de Guédiawaye, Ahmeth Aïdara, a salué, de son côté, la vision et l'engagement du gouvernement en faveur d'une économie plus inclusive et solidaire. Il s'est aussi réjoui de "l'accompagnement et du leadership" du ministère de l'Economie sociale et solidaire pour ce secteur.

"Durant ces Journées riches en échanges, panneaux, expositions et ateliers, Guédiawaye a été le carrefour des idées, des innovations et des initiatives citoyennes. Ce Forum a démontré que l'économie sociale et solidaire constitue un levier puissant pour le développement local", a indiqué M. Aïdara.

"En tant que collectivité territoriale, nous avons un rôle central à jouer, celui des catalyseurs, des facilitateurs et des partenaires des initiatives locales", a-t-il ajouté.

Plus de 100 exposants, venus de toutes les régions du Sénégal, ont pris part à ce Forum, sans compter de nombreux acteurs de l'économie sociale et solidaire, des élus territoriaux, leaders communautaires et des partenaires stratégiques.