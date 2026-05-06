Sénégal: Le pays a des joueurs capables de pallier un éventuel forfait de Kalidou Koulibaly pour le Mondial ( Lamine Sané)

Dakar — L'ancien défenseur des Lions du football, Lamine Sané, assure que la sélection actuelle du Sénégal compte dans ses rangs des joueurs capables de pallier un éventuel forfait de Kalidou Koulibaly pour la prochaine Coupe du monde, tout en reconnaissant l'importance de son rôle dans la Tanière.

"Nous avons des joueurs capables de pallier son absence, et le Sénégal a [ce qu'il faut] pour tenir à la Coupe du monde. Il ne faut pas avoir peur, le football, c'est ainsi. On ne peut pas maîtriser les blessures", a-t-il indiqué dans un entretien avec l'APS.

Le capitaine des Lions, sociétaire d'Al Hilal (élite saoudienne), est blessé à la cuisse après un contact avec un de ses coéquipier en club à l'entraînement. Il n'a plus joué depuis le 8 avril dernier.

La semaine dernière, Simone Inzaghi, son entraîneur, avait déclaré à la presse que son défenseur souffrait d'une contusion à la cuisse avec un hématome, soulignant que son retour reste incertain à court terme.

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Il avait précisé que le joueur ne peut pas courir pour le moment et que son retour sur le terrain dépend de l'évolution de son état dans les prochains jours.

En perspective de la prochaine Coupe du monde prévue du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, plusieurs observateurs du ballon rond redoutent un possible forfait du défenseur expérimenté.

"Si ça arrive que Kalidou Koulibaly ne vienne pas, ce sera une grande déception. C'est le capitaine, c'est l'homme fort de la sélection. Après, son club fait tout pour le remettre sur pied pour qu'il accompagne le Sénégal", a fait savoir le sélectionneur de l'équipe nationale des moins de 17 ans.

Mais en cas de forfait, il faudra "faire confiance" aux autres défenseurs qui seront présents, a ajouté Lamine Sané.

"Il y a plein de joueurs sénégalais dans le monde, si le coach fait des choix et que Kalidou est forfait, il y aura des remplaçants. C'est comme quand Kalidou Koulibaly est arrivé dans l'équipe, il a remplacé certains joueurs. J'ai confiance au coach et au groupe. Je pense qu'ils vont faire de belles choses", a ajouté l'ancien capitaine des Lions.

Le Sénégal, huitième de finaliste en 2022 au Qatar, va disputer sa quatrième Coupe du monde à l'occasion de la prochaine édition.

Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak, vainqueur du match de barrage contre la Bolivie.

En 2002, pour leur premier Mondial au Japon et en Corée du Sud, les Lions avaient battu la France, détentrice du trophée, en match d'ouverture sur un but de feu Pape Bouba Diop (1978-2020), avant d'être éliminés en quart de finale par la Turquie, sur un "but en or".

L'équipe nationale va disputer un match amical international contre l'Arabie saoudite, le 9 juin 2026, au Toyota Field, à San Antonio (Etats-Unis), dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du monde 2026, quelques jours avant le coup d'envoi de la compétition.