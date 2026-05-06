Sénégal: Amadou Alpha Sall étale les ambitions de la CEPI, un partenariat fondé sur l'accès équitable au vaccins

La Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI, sigle en anglais), lancée en 2017, fonde son action sur la nécessité de renforcer l'accès équitable aux vaccins et d'améliorer la rapidité de réponse face aux crises sanitaires, en particulier dans les pays du Sud, a-t-on appris d'un de ses membres, le virologue sénégalais Amadou Alpha Sall.

"Il est essentiel de s'assurer que, face à des menaces sanitaires globales, tous les pays puissent accéder aux vaccins de manière équitable, en vue d'améliorer la rapidité de réponse face aux crises sanitaires", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS, en marge de la première édition du Salon international du futur de la santé en Afrique GITEX Future Health Africa, qui se tient du 4 au 6 mai à Casablanca, au Maroc.

La Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies est une fondation dotée par des dons provenant d'États, d'organisations philanthropiques et d'organisations de la société civile.

Ce partenariat mondial lancé en 2017 vise à accélérer le développement de vaccins et d'autres contre-mesures biologiques contre les menaces épidémiques. Elle finance aussi la recherche pour prévenir les futures pandémies.

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Amadou Alpha Sall a rappelé que la pandémie de Covid-19 a mis en évidence de profondes inégalités qui font débat et ont conduit à des propositions.

L'accès inégal vaccins est "le plus apparent" de ces inégalités mis en exergue par la crise sanitaire du Covid-19, a indiqué le chercheur, en rappelant que les pays du Sud "n'ont pas bénéficié des mêmes conditions d'accès, de prise en charge de la couverture vaccinale et de réponse pandémique que les pays développés" pendant cette période.

La CEPI, partant de ce constat, travaille à promouvoir "une distribution plus juste et un accès élargi aux technologies", a expliqué Amadou Alpha Sall.

Dans ce cadre, il a évoqué la "mission des 100 jours", une initiative visant à réduire considérablement le délai de développement des vaccins en cas de pandémie.

Selon lui, une telle approche aurait permis de sauver des millions de vies dans les pays du Sud si elle avait été appliquée lors de la crise du Covid-19.

Amadou Alpha Sall note que la stratégie de la CEPI repose sur trois piliers majeurs que sont l'identification des pathogènes à risque, le développement de plateformes technologiques pour accélérer la production de vaccins, et la mise en réseau des infrastructures scientifiques et industrielles à l'échelle mondiale.

S'agissant des priorités à court et moyen terme, il a souligné la nécessité de renforcer la participation des pays du Sud dans la gouvernance mondiale de la santé, de mobiliser davantage de financements pour les stratégies à venir, de manière à améliorer la visibilité des actions de la CEPI sur le continent.

Amadou Alpha Sall a aussi insisté sur l'importance des rencontres sectorielles, qui permettent, dit-il, de rapprocher les acteurs publics et privés, de favoriser les partenariats et de construire un écosystème pharmaceutique plus robuste en Afrique.

Il a, en outre, évoqué l'importance de l'innovation, notamment à travers l'intelligence artificielle, de même a-t-il insisté sur la régionalisation des capacités de production et le renforcement de la biosécurité, afin de garantir une meilleure préparation aux pandémies.