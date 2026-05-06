Sénégal: FIFAe Nations League 2026 - Le pays domine son groupe à l'issue de la première journée des qualifications

Dakar — La sélection sénégalaise d'e-football a pris la tête de son groupe, à l'issue de la première journée des qualifications régionales africaines de la FIFAe Nations League 2026 sur efootball mobile, déroulée mardi, annonce la Fédération sénégalaise des sports électroniques et disciplines associées (FESSEDA) dans un communiqué.

Les eLions, logés dans le groupe C de ces qualifications, ont réalisé un parcours sans faute, enchaînant cinq victoires en autant de rencontres, sans concéder la moindre défaite.

Au classement, le Sénégal occupe la première place avec 12 points, devant la Somalie (9 points) et le Nigeria (6 points). Les Seychelles (3 points) et le Soudan du Sud (0 point) ferment la marche.

Lors de cette journée, les Lions ont notamment battu le Nigeria (2-1), les Seychelles (3-0), la Somalie (1-0) et le Soudan du Sud (3-0), confirmant leur domination dans la poule.

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La prochaine journée des qualifications est prévue mercredi.

L'équipe du Sénégal, dirigée par le coach Ibzo Gaming, compte dans ses rangs Demba Ndao alias "Demba Leuh" et Mohamed Toumb alias "Metzo Neymar".

La phase finale de la FIFA Esports Nations League 2026 se déroulera du 11 au 29 novembre à Riyad, en Arabie saoudite.