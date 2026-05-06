Sénégal: Trans-Sahara, un projet d'amélioration de pratiques d'agroforesterie officiellement lancé à Ranérou

Ranérou — Le projet Trans-Sahara, officiellement lancé à Ranérou (nord), va aider ce département à relever de nombreux défis liés à l'optimisation et à la rationalisation de l'eau, a déclaré le préfet de cette localité Assane Guèye.

Cette initiative financée par l'Union européenne vise la promotion de pratiques d'agroforesterie innovantes et durables, en vue de renforcer la résilience des communautés rurales face au changement climatique en Afrique.

Le projet Trans-Sahara, porté par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande muraille verte (ASERGMV), concerne d'autres pays africains, en plus du Sénégal. Il s'agit notamment de la Tunisie, du Tchad, Djibouti, du Ghana, de l'Ethiopie.

Il sera mis en oeuvre à partir de la mare de mare de Wendou Diabirou, dans le département de Ranérou (nord).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

S'exprimant lors du lancement national du projet, mardi, le préfet de Ranérou a souligné l'importance de cette initiative qu'il juge capitale pour ce département qui regorge de potentialités, mais sous exploitées à cause de plusieurs facteurs, dont la variabilité climatique et la rareté des ressources en eau.

"Le projet va aider Ranérou à pouvoir relever beaucoup de défis notés dans le secteur de l'environnement telle que l'optimisation et la rationalisation de l'eau. C'est là que se trouve le sens de ce projet porté par la Grande muraille verte", a soutenu le chef de l'exécutif départemental.

Selon lui, le choix de la marre de Wendou Diabirou est crucial, car constituant un "lieu de convergence des eaux de pluie provenant des côtés nord et sud de la vallée".

L'Agence sénégalaise pour la reforestation et la Grande muraille verte (ASERGMV) va collaborer, dans le cadre de ce projet avec plusieurs partenaires, dont l'Université technique de Munich, en Allemagne et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

"C'est au tour du Sénégal d'avoir le même dispositif mis en place dans [les autres pays concernés par ce projet], avec les mêmes procédés pour pouvoir comparer les résultats attendus à la fin du projet. Il va durer trois ans et sera financé à hauteur de 70 millions de francs CFA", a expliqué Sékouna Diatta, directeur général de l'ASERGMV.

Il a expliqué que le choix porté sur Ranérou s'explique par le fait que c'est un département très vaste, qui abrite dans le même temps le projet dénommé Adaptation basée sur les écosystèmes (ABE).

Une opportunité, selon M. Diatta, de "créer une complémentarité et une synergie d'actions" entre ces deux projets.

"Il s'agit d'un projet hyper important, ce qui nous oblige à faire en sorte que Ranérou puisse porter haut les couleurs nationales à l'heure du bilan, dans trois ans. Nous espérons que le moment venu, on dira que le Sénégal, à travers Ranérou, a donné plus de satisfaction parmi les six pays", a déclaré Sékouna Diatta.

Ce qui est bien possible, compte tenu des résultats obtenus avec le projet ABE, a-t-il relevé.

Selon M. Diatta, les attentes de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande muraille verte (ASERGMV) sont très fortes, relativement à l'engagement attendu des communautés de Ranérou dans la mise en oeuvre de ce projet.

Le projet Trans-Sahara ambitionne de développer des solutions technologiques innovantes basées sur la nature, des technologies de mesure avancées, des modèles agroforestiers évolutifs et des stratégies commerciales durables, en vue d'améliorer les moyens de subsistance des communautés et de favoriser leur adoption à long terme.