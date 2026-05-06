Tunisie: Sfax - 300 heures de révision gratuite pour les futurs bacheliers

À l'approche des examens nationaux, le bureau régional de l'Organisation Tunisienne de l'Éducation et de la Famille (OTEF) à Sfax lance l'opération « Ahla Bac ». Ce dispositif d'envergure propose un accompagnement intensif et bénévole pour soutenir les candidats au baccalauréat.

Le coup d'envoi de cette manifestation sera donné du 18 au 22 mai 2026. Durant cette période, les élèves des classes terminales pourront bénéficier de 300 heures de révision couvrant toutes les spécialités. Ces séances seront encadrées par des enseignants volontaires et se dérouleront quotidiennement au siège de l'organisation, de 14h00 à 18h00.

Pour clore cette initiative en beauté, une journée spéciale de clôture est prévue le samedi 30 mai 2026. Elle prendra la forme d'ateliers ouverts qui se tiendront sans interruption de 9h00 à 17h00.