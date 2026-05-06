Tunisie: Port de La Goulette - 272 000 touristes et 34 croisières prévues en 2026

Les ports commerciaux tunisiens confirment en 2025 une dynamique de reprise généralisée, portée par la croissance du trafic des croisières, des conteneurs, des passagers et des véhicules. Selon les données publiées par l'Office de la marine marchande et des ports (OMMP), plusieurs indicateurs affichent une évolution positive, traduisant un renforcement progressif de l'attractivité des infrastructures portuaires nationales et une amélioration globale de la performance logistique.

Le secteur des croisières touristiques constitue l'un des principaux moteurs de cette reprise. En 2025, le nombre de touristes arrivant par voie maritime a atteint environ 272 000 visiteurs, contre 223 000 en 2024, soit une progression de 22 %. Cette tendance confirme la reprise progressive de la destination tunisienne sur le marché international des croisières, après plusieurs années de ralentissement.

L'activité, relancée depuis 2022 avec 37 croisières et environ 55 000 passagers, s'est progressivement consolidée grâce au retour de plusieurs compagnies maritimes internationales.

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Dans cette dynamique, le port de La Goulette devrait accueillir d'ici fin 2026 près de 160 000 touristes supplémentaires à travers 34 escales de croisières, selon les projections de l'Office. Cette évolution s'inscrit dans le retour de confiance des opérateurs maritimes envers la destination tunisienne et dans la valorisation du potentiel touristique, culturel et artisanal du pays. Le village touristique de La Goulette est également mis en avant comme un projet structurant à l'échelle méditerranéenne.

Une croissance généralisée du trafic portuaire

Au-delà du tourisme, les autres segments du trafic maritime affichent également une évolution positive. Le nombre de passagers a augmenté de 4 %, passant de 794 535 en 2024 à environ 827 000 en 2025, tandis que le trafic des véhicules de passagers a progressé de 5 %, atteignant 337 569 unités. Ces chiffres traduisent une intensification des échanges entre la Tunisie et sa diaspora, notamment à travers le trafic maritime saisonnier.

Le secteur des véhicules neufs enregistre également une hausse notable de 9 %, avec 48 694 unités importées en 2025, contre 44 702 un an plus tôt. Cette évolution reflète une reprise de l'activité commerciale et une amélioration des flux d'importation.

Sur le plan du fret, le trafic des conteneurs a progressé de 9 %, atteignant 538 692 conteneurs équivalents vingt pieds, tandis que leur tonnage global a augmenté de 5 %. Les marchandises générales affichent également une hausse de 7 %, confirmant la diversification des échanges commerciaux. Les hydrocarbures et les remorques enregistrent respectivement des progressions de 5 % et 4 à 7 % selon les segments.

En revanche, le trafic des vracs solides alimentaires recule de 11 %, en raison de facteurs conjoncturels liés à la demande et aux importations. Malgré cela, l'activité globale des ports commerciaux, hors port de Skhira, reste stable avec une légère progression, passant de 22,9 millions de tonnes en 2024 à 23 millions de tonnes en 2025.

Un programme de modernisation à l'horizon 2040

Cette dynamique positive s'inscrit dans le cadre d'un programme d'investissement structuré mené par l'Office de la marine marchande et des ports. Ce programme prévoit notamment l'acquisition de six remorqueurs modernes, le renforcement des infrastructures portuaires, l'amélioration de la sécurité et de la sûreté, ainsi que la digitalisation des services.

L'objectif affiché est de moderniser durablement le secteur portuaire tunisien et d'améliorer sa compétitivité régionale, à travers une stratégie de développement à court, moyen et long terme inscrite dans le plan directeur des ports à l'horizon 2040.