Afrique: CAN 2027 - Le tirage au sort s'annonce mal pour les Barea

La Confédération africaine de football (CAF) a fixé au 19 mai, à Rabat, le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027. Une configuration qui pourrait compliquer la tâche de Madagascar en cas de groupe avec un pays hôte.

La CAF a officialisé les principales dates de la 36e édition de la Coupe d'Afrique des nations. Le tirage au sort des éliminatoires se tiendra le 19 mai, à Rabat. La phase finale débutera le 19 juin 2027 et s'achèvera le 17 juillet, avec une finale dont le lieu reste à préciser. Cette édition sera organisée conjointement par trois pays d'Afrique de l'Est : le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Quarante-huit sélections, réparties en douze groupes de quatre, prendront part aux éliminatoires. Les deux premiers de chaque groupe accéderont à la phase finale.

Dans le chapeau 2

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Pour les Barea, le tirage comporte un risque particulier. Être versé dans le groupe de l'un des pays hôtes réduirait les chances de qualification : déjà qualifiés d'office, ces derniers n'occupent qu'une place théorique, laissant un seul billet réellement disputé entre les trois autres équipes. Dans ce contexte, la sélection dirigée par Corentin Martins devra impérativement s'imposer face aux équipes des chapeaux 3 et 4, à domicile comme à l'extérieur, pour espérer terminer dans les deux premiers. Affronter une équipe du chapeau 1 compliquerait davantage l'équation.

Selon le classement FIFA publié le 1er avril, Madagascar figure dans le chapeau 2, aux côtés notamment du Cap-Vert, du Ghana, de la Guinée, du Gabon, de l'Ouganda, de l'Angola, du Bénin, de la Zambie, du Mozambique, de la Guinée équatoriale et des Comores. Les deux autres pays hôtes, le Kenya et la Tanzanie, sont positionnés en tête du chapeau 3. Le chapeau 1 regroupe les douze meilleures nations africaines, dont le Maroc, le Sénégal, le Nigeria, l'Algérie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Cameroun, la RD Congo, le Mali, l'Afrique du Sud et le Burkina Faso.

La CAF a également communiqué le calendrier des éliminatoires. Les deux premières journées se dérouleront entre le 21 septembre et le 6 octobre. Les troisième et quatrième journées auront lieu du 9 au 17 novembre, tandis que les cinquième et sixième journées sont programmées entre le 22 et le 30 mars 2027. La prochaine fenêtre FIFA, du 1er au 9 juin, sera déterminante pour la préparation des Barea. La question de l'organisation des matchs à domicile, prévue dans les mois à venir, demeure en suspens.