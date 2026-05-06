Madagascar: Journée de l'Europe - Les jeunes pris entre opportunités et défis

La Journée de l'Europe a été célébrée à Antananarivo autour de la jeunesse et de l'employabilité. Elle a réuni autorités, partenaires et étudiants autour des opportunités pour les jeunes.

La Journée de l'Europe a été célébrée hier à l'esplanade de l'université d'Antananarivo, réunissant autorités, partenaires internationaux et étudiants autour des enjeux liés à la jeunesse, à l'employabilité et au développement durable. Organisée par l'Union européenne et les membres de l'« Équipe Europe », l'événement vise à renforcer l'implication des jeunes Malgaches dans les dynamiques économiques et sociales du pays, à travers des échanges, des formations et la présentation de projets concrets.

À Madagascar, les acteurs de l'Équipe Europe, notamment l'Allemagne, la France et l'Union européenne, interviennent à travers leurs ambassades, agences de développement et institutions financières telles que l'Agence française de développement (AFD), Expertise France, la GIZ, la Banque européenne d'investissement (BEI), la KfW et Proparco.

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Ces partenaires soutiennent des secteurs structurants de la société, notamment l'énergie, les infrastructures, la formation, le numérique et l'agriculture durable. Selon le chef de coopération de l'Union européenne, l'objectif est de permettre aux jeunes de «s'approprier les innovations, accéder à des emplois décents et contribuer activement au développement durable du pays».

L'employabilité des jeunes, un défi central

Au cœur des échanges, la question de l'employabilité des jeunes demeure un enjeu majeur. Si la formation constitue une base essentielle, les intervenants ont souligné la nécessité de renforcer l'environnement des affaires et de soutenir l'entrepreneuriat. Le développement de conditions favorables, aussi bien pour les petites que pour les grandes entreprises, apparaît ainsi comme un levier clé pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le directeur général de l'enseignement supérieur auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a salué cette initiative. «Investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir de Madagascar», a-t-il déclaré, mettant en avant un partenariat fondé sur la confiance, l'engagement et une vision commune du développement durable. Le choix de l'université d'Antananarivo comme lieu de l'événement a été présenté comme hautement symbolique, traduisant la volonté de placer les étudiants au centre des priorités.

Des investissements importants pour l'avenir

L'ambassadeur de l'Union européenne a rappelé que plus de 5 000 milliards d'ariary, soit plus de 1 milliard d'euros, sont mobilisés pour financer des projets en cours et à venir à Madagascar. Ces investissements s'articulent autour de trois priorités majeures : le Pacte vert, la jeunesse et les énergies renouvelables. Organisée dans le cadre de la Semaine de l'Europe, qui marque les 76 ans de la déclaration Schuman, cette journée met en lumière une coopération tournée vers l'innovation et le développement.

La journée a été rythmée par plusieurs activités, notamment des expositions, des tables rondes, des ateliers pratiques et la présentation de 45 projets soutenus par l'Équipe Europe. Les participants ont également assisté à des animations culturelles et pédagogiques, dont une représentation de la compagnie Miangaly et des activités interactives comme des quiz. Ces initiatives visent à rapprocher les jeunes des réalités du développement et à leur offrir une meilleure compréhension des opportunités existantes.