Maroc: Projection de l'iconique film 'Casablanca' au Trump Kennedy Center à Washington

L'iconique film "Casablanca" du réalisateur américain Michael Curtiz a été projeté, dimanche au prestigieux Trump Kennedy Center à Washington, dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de l'amitié et de l'alliance historiques liant le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d'Amérique.

Initiée par l'ambassade du Maroc à Washington, la projection de ce chef-d'œuvre cinématographique, sorti en 1942, met en exergue la dimension culturelle des relations d'exception entre les deux pays et témoigne de la profondeur des liens qui les unissent.

Dans une déclaration à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani, a expliqué que la projection du film "Casablanca" s'inscrit dans le cadre des activités organisées par l'ambassade pour marquer le 250e anniversaire des relations maroco-américaines, rappelant que le Maroc fut le premier pays à reconnaître l'indépendance de la jeune République américaine.

M. Amrani a souligné le caractère privilégié de cette relation bilatérale, qualifiée d'alliance, tout en se félicitant de l'intérêt constant que suscite ce classique du cinéma auprès du public américain, comme en témoigne l'accueil chaleureux et les applaudissements du public à la fin de la projection.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'ambassadeur a, par ailleurs, insisté sur le caractère multidimensionnel de la coopération bilatérale entre les deux pays amis, appelant à renforcer davantage les liens et l'amitié unissant les deux peuples.

Considéré comme l'un des plus grands classiques du cinéma mondial, "Casablanca" continue de fasciner critiques et cinéphiles. A travers une intrigue mêlant romance, engagement politique et dilemmes moraux, cette œuvre intemporelle retrace les prémices de l'implication américaine dans la Seconde Guerre mondiale.

L'action est censée se dérouler dans la capitale économique du Royaume, où se croisent résistants et réfugiés dans un contexte complexe et mouvementé.

Porté par les performances emblématiques de Humphrey Bogart et Ingrid Bergman, le film a été nommé à huit reprises aux Oscars, remportant en 1944 les prix du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario.

Plusieurs spectateurs ayant assisté à la projection du film ont tenu à saluer cette initiative, qui leur a permis de voir ou de revoir cette œuvre emblématique du cinéma hollywoodien de la première moitié du 20è siècle.

"C'est un très beau film. Le décor et la cinématographie sont excellents, et la performance des acteurs est remarquable", a confié à la MAP, Deepak Takhtani, un résident de la capitale américaine, qui n'a pas caché sa joie de revisiter ce chef-œuvre cinématographique au sein du Trump Kennedy Center.

"Je pense que, dans les années 1940, ce film était déjà en avance sur son temps", a-t-il dit, affirmant que ce long-métrage "donne envie de visiter et de découvrir le Maroc".