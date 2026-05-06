Maroc: L'Observatoire marocain de la commande publique publie le guide des achats publics verts

L'Observatoire marocain de la commande Publique (OMCP) vient de publier le guide des achats publics verts, en application de la circulaire de la ministre de l'Economie et des Finances TGR/DCAI/OMCP n°1/2026 du 30 mars 2026.

"Dans un contexte de défis climatiques croissants, la commande publique ne peut plus être appréhendée comme un simple acte administratif, elle constitue désormais un levier stratégique au service de la transition écologique et du développement durable", souligne l'OMCP dans un communiqué.

Conçu comme une véritable boîte à outils, ce guide vise à accompagner les acheteurs publics dans l'intégration progressive des considérations environnementales dans leurs démarches d'achat, fait savoir la même source.

Il entend apporter des réponses concrètes aux principales interrogations liées à la mise en oeuvre des achats publics verts, qu'il s'agisse d'initier l'achat public, d'en planifier les différentes étapes, de mobiliser les outils appropriés, de retenir les critères pertinents, ou encore d'évaluer les résultats et de valoriser les bonnes pratiques, rapporte la MAP.

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Le guide propose ainsi des solutions opérationnelles adaptées au contexte marocain et en cohérence avec le cadre réglementaire en vigueur.

Il est également enrichi de fiches pratiques couvrant plusieurs catégories d'achats, notamment le matériel informatique, les services de nettoyage, le mobilier de bureau, les véhicules électriques et hybrides, les pneus, le papier d'impression, les climatiseurs, les réfrigérateurs, l'éclairage public, ainsi que les travaux de bâtiment, de plomberie et d'électricité.

Ces fiches offrent des conseils pratiques, des points de vigilance et des exemples de critères environnementaux adaptés à chaque segment d'achat.

Le guide et les fiches pratiques qui l'accompagnent sont accessibles sur le portail de l'OMCP (omcp.tgr.gov.ma) sous format flipbook, et sont complétés par un chatbot destiné à faciliter l'accès à leur contenu, à orienter les utilisateurs dans leur consultation et à apporter des réponses rapides et ciblées aux questions relatives aux achats publics verts.