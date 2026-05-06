Maroc: Education financière - 70.827 bénéficiaires d'actions directes de formation et d'accompagnement en 2025

Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri Les actions directes de formation et d'accompagnement, initiées en 2025 par la Fondation marocaine pour l'Education financière (FMEF), ont bénéficié à 70.827 personnes, en hausse de 23% comparativement à une année auparavant.

"L'année 2025 enregistre un renforcement du déploiement des programmes d'éducation financière à grande échelle, ayant permis de faire bénéficier 70.827 personnes des actions directes de formation et d'accompagnement, soit une progression de 23% par rapport à 2024", indique un communiqué de la Fondation, dont le Conseil d'administration et l'Assemblée générale ordinaire ont été tenus, mercredi, sous la présidence de M. Abdellatif Jouahri, wali de Bank Al-Maghrib et président de la FMEF.

Les femmes représentent 52% et les jeunes 21% des bénéficiaires de ces formations, précise la même source.

En parallèle, les actions de sensibilisation ont profité directement à plus de 112.163 bénéficiaires, sans compter les initiatives portées par les médias, les réseaux sociaux et les campagnes digitales.

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Ces réalisations sont le fruit des efforts de coordination et de collaboration de la FMEF avec ses divers partenaires dont des administrations publiques, des institutions financières et la société civile. Ces partenariats ont constitué des opportunités de synergie entre le public et le privé, rapporte la MAP.

Par ailleurs, la Fondation a initié plusieurs projets structurants visant l'accélération de sa transformation digitale et l'optimisation des processus ainsi que la mise en place d'un dispositif structurel d'évaluation de l'impact des programmes d'éducation financière sur les populations visées.

En marge de ce Conseil d'administration, la FMEF a conclu une nouvelle convention de partenariat avec le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Cette convention vise la mise en place d'un cadre structuré de coopération entre les deux institutions pour l'intégration durable de l'éducation financière dans les programmes d'accompagnement et de formation mis en oeuvre par le Département de l'Agriculture à travers ses différentes structures et entités.

Ce partenariat permettra de renforcer les capacités financières des populations couvertes, notamment les agriculteurs, les stagiaires de la formation professionnelle, les jeunes et les femmes porteurs de projets dans le milieu rural, contribuant ainsi à l'amélioration de leur inclusion financière et au développement socio-économique du Royaume.

La FMEF a été créée en 2013 à l'initiative de Bank Al-Maghrib, afin de fédérer les institutions concernées par l'éducation financière au Maroc autour d'objectifs communs. Elle a pour principale mission de renforcer et préserver les aptitudes financières de la population en vue de contribuer à son bien-être et à sa résilience financière.