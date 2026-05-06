Maroc: Aéroport Marrakech-Menara - Hausse de plus de 11% du trafic des passagers à fin mars dernier

L'aéroport international de Marrakech-Menara a enregistré à fin mars 2026, une hausse de 11,68% du trafic des passagers par rapport à la même période de 2025, selon les données de l'Office national des aéroports (ONDA).

Cette plateforme aéroportuaire a accueilli 2.786.781 voyageurs durant les trois premiers mois de l'année en cours, contre 2.495.383 voyageurs à fin mars 2025, précise l'ONDA dans ses statistiques relatives au trafic aérien pour le mois de mars 2026.

La ventilation du trafic aérien des passagers entre vols nationaux et internationaux au titre des trois premiers mois de l'année en cours, comparativement à fin mars 2025, fait ressortir que l'aéroport international de Marrakech-Menara a accueilli 2.682.672 voyageurs sur les vols internationaux (+10 ,99%) et 104.109 passagers sur les vols nationaux (+36,47%).

Pour le seul mois de mars, cet aéroport international a accueilli 1.014.459 passagers contre 892.190 voyageurs à la même période de 2025, soit une hausse de 13,70%, précise l'ONDA.

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S'agissant du Top 5 des routes aériennes internationales en mars dernier, la ligne Marrakech-Ménara-Paris-Orly arrive en 2ème position avec 70.466 voyageurs et une part de 2,60%, derrière la ligne Mohammed V-Jeddah (73.215 voyageurs et une part de 2,71%), et suivie de Marrakech-Londres-GATW, (53.185 passagers et une part de 1,97%), Mohammed V-Paris-Orly (52.307 voyageurs et une part de 1,93%) et Marrakech-Paris-CDG (43.732 voyageurs et une part de 1,62%).

Cette performance confirme le dynamisme du trafic aérien au niveau de la plateforme aéroportuaire de Marrakech-Menara, l'une des principales portes d'entrée touristiques du Royaume.

Les aéroports du Maroc ont enregistré un volume de trafic commercial de 8.913.041 passagers à fin mars 2026, en croissance de 11,15% par rapport à la même période un an auparavant, selon l'ONDA.