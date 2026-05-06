Maroc: Focus sur la chasse en tant que patrimoine culturel au service du développement durable

La section régionale de la Fédération Royale marocaine de chasse (FRMC) de Casablanca-Settat a organisé, samedi à la commune de Lakouassem à Oulad Frej (province d'El Jadida), une rencontre de communication sous le thème "La chasse, un patrimoine culturel au service du développement durable".

Cette rencontre, organisée sous l'égide de la FRMC, en coordination avec les associations de chasse d'El Jadida et de Sidi Bennour, et en partenariat avec l'Association des fauconniers de Lakouassem Zaouiat Moulay Tahar, a été consacrée à l'examen des moyens de promouvoir le secteur de la chasse et de préserver ses dimensions civilisationnelles et environnementales.

Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de la Fédération visant à renforcer la communication avec les pratiquants et à valoriser le patrimoine culturel lié à la chasse traditionnelle.

Intervenant à cette occasion, le président de la FRMC, Ahmed Moussaoui, a indiqué que ce rendez-vous de communication vise à consacrer la pratique de la chasse en tant que levier de développement local durable et à contribuer à la protection de la biodiversité dans le Royaume.

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M. Moussaoui a mis en avant l'importance stratégique de la préservation des différents arts de la chasse traditionnelle, au premier rang desquels la fauconnerie, en tant que patrimoine civilisationnel immatériel profondément enraciné dans l'identité marocaine, notamment dans la région des Doukkala.

Il a, à cet égard, souligné que la Fédération adopte une politique de proximité, à travers l'interaction sur le terrain avec les préoccupations des chasseurs et le développement des services administratifs et techniques, de manière à améliorer l'encadrement juridique et à faciliter les conditions d'exercice pour les associations de chasse à travers les différentes régions du Royaume.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la section régionale de la FRMC, Hassan Haddadi, a indiqué que cette rencontre a constitué une opportunité pour intégrer de nouvelles composantes patrimoniales, notamment les pratiquants de la fauconnerie et du sloughi, au regard des points communs qui les unissent.

M. Haddadi a appelé ces catégories à s'inscrire dans le cadre d'associations légalement constituées afin de surmonter les contraintes de terrain, affirmant la disposition de la Fédération et de la section régionale à les accompagner dans l'élaboration de propositions pour développer les lois régissant le secteur, de manière à protéger les droits des chasseurs et à préserver le patrimoine local.

De son côté, le président de l'Association des fauconniers de Lakouassem Zaouiat Moulay Tahar, Mohamed El Ghazouani, a mis en exergue le rôle central des associations professionnelles dans la garantie de la durabilité du patrimoine de la fauconnerie.

Il a indiqué que cette rencontre a reflété l'ouverture aux différentes interrogations des fauconniers, en particulier celles ayant trait aux programmes de préservation du gibier et au bilan des opérations de lâcher, insistant sur la nécessité de transmettre ce patrimoine aux générations montantes, afin d'en garantir la pérennité en tant que symbole du patrimoine marocain authentique.

Cet événement, qui a été marqué par la présence de représentants de l'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), a constitué une plateforme d'échange de visions entre les différents acteurs, dans l'objectif d'élaborer des stratégies conciliant la préservation de ce patrimoine authentique et les impératifs de protection de l'environnement, de manière à garantir la durabilité du gibier et la réhabilitation des espaces forestiers de la région.