Soudan: Le Koweït condamne l'attaque contre l'aéroport de Khartoum

L'État du Koweït a exprimé sa condamnation et sa dénonciation du ciblage d'un site au sein de l'aéroport international de Khartoum, en qualifiant cet acte de violation à la souveraineté du Soudan et aux règles du droit international et à la Charte des Nations Unies.

Dans un communiqué, le ministère koweïtien des Affaires étrangères a affirmé le rejet catégorique par l'État du Koweït de porter atteinte aux installations civiles et aux infrastructures vitales, soulignant l'importance de l'engagement pris dans la Déclaration de Djeddah de protéger les civils et de préserver les installations civiles du conflit.

Le ministère a réitéré le soutien de l'État du Koweït à l'unité, à la souveraineté et à la stabilité du Soudan, appelant toutes les parties à privilégier le dialogue et à adopter des solutions pacifiques, afin de répondre aux aspirations du peuple soudanais frère en matière de sécurité, de paix et de stabilité.