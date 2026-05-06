Le président Barrow a exhorté l'Université de la Gambie à devenir un pont stratégique de la "politique, de l'innovation et de la création d'emplois" lors de la 18eme Cérémonie de Remise de Diplômes organisée samedi.

Lors de leur discours devant la Classe des Diplômés de 2025, le Président de la République de la Gambie et le Chancelier de l'Université de la Gambie ont déclaré que l'éducation supérieure doit dorénavant aller au-delà de la formation des étudiants. Elle doit devenir un outil servant à la conception de politiques de développement national, boostant l'industrialisation, et stimulant la création d'emplois.

« Nos institutions doivent dorénavant renforcer le secteur public et galvaniser le secteur privé, soutenir la création de nouvelles industries et générer des emplois durables, » a déclaré le président Barrow aux diplômés, à la faculté et à des dignitaires présents durant la cérémonie, dont l'ancien président de la Banque Africaine de Développement (BAD), Dr Akinwumi A. Adesina et le ministre sénégalais de l'enseignement supérieur, le Professeur Daouda Ngum.

Concernant l'élaboration de politiques de développement et de programmes de recherche

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Le président Barrow a déclaré que les universités doivent servir de « Centres d'Excellence pour l'élaboration de politiques et stratégies de développement, de programmes de recherches, le dialogue, et la mise en place de mécanismes de soutien » en vue de réduire la dépendance de la Gambie sur l'expertise étrangère. « A travers l'intégration de programmes de recherche dans les structures de politique national, les universités pourraient aider à guider, inspirer la direction d'un pays, » a-t-il déclaré, exhortant une plus forte collaboration entre le gouvernement, les universités, les industries, et les partenaires au développement.

Impulsion vers l'innovation

Le président a également mentionné l'Intelligence Artificielle, les perturbations climatiques, et les changements dans le marché du travail. Il a affirmé que l'innovation est « indispensable pour une économie compétitive. » Il a exhorté les universités à non seulement éduquer, modeler et façonner des diplômés « créatifs, adaptables et tournés vers la recherche de solutions innovatives », mais à également mettre en place des centres d'incubation d'idées nouvelles en collaboration avec le secteur privé.

Le gouvernement, a-t-il dit, est présentement dans la phase de mise en place des fondations nécessaires à travers le Fond de Soutien à l'Education Supérieure et Tertiaire, le Fond National de Recherche et d'Innovation, et le Mécanisme de Prêts aux Etudiants, et ce, en vue du financement d'infrastructures universitaires et de programmes de recherche.

Rôle des institutions académiques dans la création d'emplois

Le président Barrow a soutenu que « la capacité du secteur formel à absorber les diplômés est limitée, ». Il a incité l'Université de la Gambie et d'autres institutions universitaires à créer et préparer des diplômés qui seront en mesure « de créer de nouvelles opportunités d'emplois à travers un esprit d'entreprenariat ouvert et innovatif. »

« La création d'emplois ne soit être la seule responsabilité du gouvernement. La création d'emplois requiert un environnement dynamique dans lequel les institutions d'enseignement supérieur jouent un rôle central, » a-t-il annoncé.

Le président a noté qu'au cours de la dernière décennie, le secteur de l'enseignement supérieur a produit des enseignants, docteurs, avocats et ingénieurs, et - pour la première fois - « des dentistes qui ont été formés par des institutions locales » figurent parmi les diplômés de la 18eme Cérémonie de Remise de Diplômes de l'Université de la Gambie. Il a fait référence à la création d'universités publiques spécialisées dont l'Université de la Fonction Publique, l'Université des Sciences, Recherches et Technologies de la Gambie (USET), et l'Université Pédagogique, et ce, parallèlement à des institutions privées.

Faraba: un symbole

La tenue de la cérémonie de remise de diplômes à Faraba Banta revêt « une importance spectaculaire », a déclaré le président Barrow, pour qui le campus est « un symbole national d'aspiration, d'investissement stratégique, et de transformation pédagogique » après la cérémonie inaugurale tenue en décembre 2025.

Il a salué et félicité le Ministère de l'Enseignement Supérieur, le Conseil d'Administration, la direction, le personnel, et les partenaires de l'Université de la Gambie pour les progrès réalisés par l'université, et a réaffirmé la détermination du gouvernement à transformer l'enseignement supérieur en une passerelle du développement national.

Aux diplômes, il a déclaré : « Que votre éducation ait un impact visible sur le papier et dans vos communautés. Soyez une génération qui bâtira des ponts, transformera des idées en actions concrètes, et fera de l'éducation un outil de développement national. »

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