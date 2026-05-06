Gambie: La coalition des partis d'opposition adopte un code de conduite en prévision des échéances électorales de Décembre 2026

Un groupe de travail de 15 partis d'opposition, de mouvements politiques, et de groupes de la société civile, a adopté un code de conduite contenant des pénalités et clauses punitives dans le cadre de la mise en place d'un front uni devant s'opposer au président Adama Barrow lors de l'élection présidentielle de décembre 2026.

Le groupe de travail s'est réuni ce weekend sous l'égide du Parti Démocratique Unifié au Baobab Holiday Resort. Les membres de la coalition sont ADD, APP-Sobeyaa, CCC, GPAP, PAP, UDP, UMC, NDP, GMP, Wareef, PASTEF Gambie, PRP, GDC, GFA, ainsi que plusieurs organisations de la société civile.

Dans un communiqué publié par Mr Ebrima Bah, le secrétaire général du Comité de Médiation de la Coalition, le groupe de travail a annoncé que la réunion est « une étape importante dans la formation d'une alliance des partis d'opposition crédible et homogène. »

Le groupe de travail a procédé à une évaluation du code de conduite, et y a « inséré des règlements et clauses punitives. » Mr Ebrima Bah a déclaré que l'adoption de ce code de conduite « préservera la discipline, le respect mutuel, et une chaine de responsabilité claire et transparente entre les membres de la coalition. »

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Les membres ont également entamé la rédaction d'un programme de politique et de gouvernance commun aligné sur la vision de la coalition. Il est prévu que ce programme soit la pierre angulaire d'une campagne présidentielle unifiée.

L'Assemblée générale a confié au Comité de Médiation un rôle de prise de contact avec d'autres groupes d'opposition « en vue de les inciter à se joindre à la coalition et éviter la désunion et les divergences. »

Concernant l'intégrité du processus électoral, le groupe de travail a été mis a jour sur les évaluations juridiques quant aux irrégularités qui auraient été constatées pendant le recensement électoral. « Cette démarche témoigne de la détermination de la coalition à sauvegarder l'intégrité du processus électoral et à lutter pour un processus électoral libre, transparent et crédible, » a annoncé le communiqué.

Un Comité de Transition publiera un programme d'activités allant de Mai à Septembre 2026 en vue de guider et orienter la mise en oeuvre des manifestations et meetings politiques. Un calendrier des activités élaboré par le Comité de Médiation sera également mis à la disposition des parties prenantes.

« Le groupe de travail de la coalition réitère son attachement ferme à l'unité, l'inclusion, et aux principes démocratiques, » a déclaré Mr Bah. « Les progrès enregistrés au cours de cette réunion reflètent la détermination commune de toutes les parties prenantes à travailler ensemble dans l'intérêt national. »

La quatrième réunion stratégique est prévue pour le Samedi 9 Mai 2026 et sera sous l'égide du parti APP-Sobeyaa.

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