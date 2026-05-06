Soudan: Le Premier Ministre inspecte l'aéroport international de Khartoum

Le Premier Ministre, professeur Kamel Idris, s'est rendu Mardi après-midi, en compagnie du ministre de la Culture et de l'Information, Khalid Al-Eisser, du gouverneur de l'État de Khartoum, Ahmed Osman Hamza, et du secrétaire général du Conseil des ministres, Ali Mohamed Ali, à l'aéroport international de Khartoum pour s'assurer du déroulement des préparatifs pour la reprise immédiate du trafic aérien à l'issue des procédures techniques requises.

Le Premier ministre a exprimé son rejet catégorique de ce comportement barbare qui se traduit par une attaque contre une installation purement civile, du fait que toutes les lois internationales interdisent d'exposer à une telle agression injustifiée.

Il a salué la vigilance des forces de sécurité et militaires qui demeurent de veiller et de se sacrifier au service du peuple soudanais.