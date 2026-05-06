Madagascar: Les tarifs de guidage revus à la hausse

L'Association des guides touristiques du Bemaraha met en exécution la hausse des frais de guidage au parc national du Tsingy de Bemaraha. Une décision qui ne fait pas l'unanimité.

Le tarif passe de 175 000 ariary à 260 000 ariary pour le guidage d'un à quatre touristes étrangers, et à 310 000 ariary pour un groupe de cinq à six personnes. Les touristes nationaux doivent désormais payer entre 230 000 et 260 000 ariary pour un groupe d'une à six personnes. Ce nouveau tarif est appliqué depuis la mi-avril, qui marque l'ouverture de la haute saison touristique au Bemaraha.

Pour les circuits dits « exceptionnels », tels que Broadway, la gorge de Manambolobe, Andadoany, la gorge de Manambolo ainsi que le Grand et le Petit Tsingy, le guidage coûte entre 330 000 et 370 000 ariary, soit une hausse de 30 % par rapport à la saison 2025. Les circuits en pirogue d'une à deux heures passent également à 50 000 ariary, contre 35 000 ariary auparavant.

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Le président de l'association des guides touristiques du Bemaraha explique que cette hausse résulte de l'application d'une lettre d'information envoyée en septembre 2025. « Cette révision des tarifs est dictée par trois principales raisons : l'augmentation du coût de la vie, l'exercice d'un métier difficile et la saisonnalité de l'activité touristique. Nous participons également à l'entretien annuel de la RN8 reliant Morondava à Bekopaka, ce qui représente à la fois une contribution physique et financière », détaille François Tsimihozo Tongasoa.

La lettre a été envoyée au ministère du Tourisme, à la Confédération du tourisme de Madagascar, à la Fédération nationale des guides touristiques, à Madagascar National Parks et à la direction du tourisme de Menabe. Elle avait pour objet : « Révision des tarifs de guidage au Bemaraha, application au 1er janvier 2026 ».

Qualité de service

« La hausse des tarifs ne me dérangerait pas si elle s'accompagnait d'une amélioration de la qualité de service des guides du Bemaraha », fustige d'emblée un chauffeur de location, qui détaille les défaillances constatées sur le circuit des Tsingy de Bemaraha. « C'est l'une des destinations les plus éloignées, alors que l'accueil n'est pas toujours à la hauteur, avec un personnel peu qualifié en période de forte affluence. La route n'est pas accessible à ceux qui ne disposent pas de véhicules robustes et adaptés », souligne le chauffeur.

Il précise que certains guides touristiques manquent cruellement de connaissances sur le parc car, lors d'un circuit de deux à quatre heures, ce sont surtout les touristes qui posent les questions. « Pour une excursion de six à huit heures, certains guides font une sieste de deux heures, alors que les touristes paient pour l'ensemble du circuit », ajoute-t-il.

Un guide touristique du Bemaraha réplique que les circuits dans cette destination de l'ouest du pays sont difficiles et demandent une certaine endurance. « Nous enchaînons les guidages et, parfois, la fatigue prend le dessus. Nous suivons également des formations pour améliorer nos prestations », se justifie-t-il.