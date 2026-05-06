Madagascar: Foire made in Germany - L'Allemagne expose son savoir-faire

En partenariat avec l'ambassade d'Allemagne, l'association Les Amis de l'Allemagne à Madagascar organise, ce samedi 9 mai, la deuxième édition de la foire d'exposition Made in Germany à la Villa Berlin d'Ambatoroka.

L'événement vise à renforcer les liens germano-malgaches en valorisant les marques allemandes présentes et actives sur l'île, à travers la mise en avant de sociétés et institutions opérant à Madagascar. « Nos valeurs et convictions convergent vers la création d'une synergie afin de renforcer l'amitié germano-malgache », a déclaré Mireille Andriabolanoro, présidente de l'association Les Amis de l'Allemagne à Madagascar.

Une vingtaine d'exposants issus de divers secteurs mettront à l'honneur le thème « innovation et culture», devise de cette édition. L'automobile, la coopération, l'industrie, l'éducation et la formation, la culture, l'art culinaire ainsi que la santé seront représentés. « Il s'agira d'une vitrine des produits, des traditions et de la culture allemande, mettant en lumière le savoir-faire, la diversité et la qualité », explique Olivier Knoerich, ambassadeur d'Allemagne à Madagascar.

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Sollicitée pour soutenir l'événement, Mercedes-Benz, représentée par Frédéric Hébert, directeur de CFAO Mobility, figure parmi les sponsors. L'association a d'ailleurs été conviée, la veille, à la célébration du 140e anniversaire de la marque automobile, qualifiée de « produit du Made in Germany » par Mireille Andriabolanoro.

Touche festive

Pour Olivier Knoerich, cette célébration va au-delà de la longévité du groupe : elle illustre « la qualité, l'esprit d'innovation et l'ingéniosité de la technologie et de l'industrie allemande », incarnés par Mercedes-Benz. Cette deuxième édition met également l'accent sur les institutions et centres de formation offrant aux jeunes l'opportunité de se rendre en Allemagne.

Enfin, la foire intégrera une dimension culturelle avec la célébration du printemps. Fidèle à la tradition allemande, la « danse de mai » apportera une touche festive à l'événement. Un concours est également lancé auprès des étudiants de différentes écoles, tandis que l'arbre de mai symbolique sera au coeur de cette rencontre conviviale.

Dans le cadre de cette célébration, un tournoi de football « Freund Kitra » est également prévu les 16 et 17 mai, au stade Alarobia. Il réunira plusieurs secteurs, notamment des représentants du gouvernement et de l'Assemblée nationale, cette dernière ayant remporté le titre lors de la précédente édition. « Nous voulons créer une synergie pour favoriser le vivre-ensemble, la paix et renforcer l'esprit d'amitié, tout en mettant en valeur le savoir-faire des entreprises allemandes à Madagascar », conclut Mireille Andriabolanoro.